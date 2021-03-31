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В Левобережном перенесут конечную остановку
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В Левобережном перенесут конечную остановку

Изменения коснутся трех городских маршрутов.

В тульском микрорайоне Левобережный перенесут конечную остановку транспорта. Нововведения будут действовать с 1 апреля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это стало необходимым из-за увеличения количества маршрутов.

Изменения коснутся маршруток № 5 «Областной роддом — мкр. Левобережный», 51 «пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный», 56 «мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:18 +1
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