В Левобережном перенесут конечную остановку

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В тульском микрорайоне Левобережный перенесут конечную остановку транспорта. Нововведения будут действовать с 1 апреля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это стало необходимым из-за увеличения количества маршрутов.

Изменения коснутся маршруток № 5 «Областной роддом — мкр. Левобережный», 51 «пос. Горельские Выселки — мкр. Левобережный», 56 «мкр. Левобережный — Московский вокзал — мкр. Левобережный».