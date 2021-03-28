Пять комнат и три туалета по цене «однушки»: самые многокомнатные квартиры Тульской области

Фото: avito.ru

В этот раз мы решили поближе познакомить вас с довольно узкой нишей рынка недвижимости – квартирами, в которых от 5 комнат и более.

Надо сказать, что ниша эта действительно небольшая – из 3000 квартир, выставленных на продажу на «Авито» под этот критерий попадают всего 45.

Безусловным фаворитом здесь являются семикомнатные хоромы в просторной «сталинке» на пересечении проспекта Ленина и ул. Первомайской. 150 «квадратов», пять спален, зал, столовая, две гардеробные, два санузла и отдельная ванная комната.

Продавец обещает прекрасный вид из окон, гарантированное наличие парковочных мест во дворе и дружных, доброжелательных соседей. И всё это – за 14 млн рублей.

Ещё одна «рекордсменка» за гораздо более скромную сумму в 2,4 млн рублей продаётся в Новомосковске – 6 комнат, 105 квадратных метров общей и 72 – жилой площади. «Центр города, всё в шаговой доступности», – уточняет продавец.

В квартире установлены пластиковые окна, заменена сантехника, колонка автомат, металлическая дверь. Требуется ремонт, но реальному покупателю обещают хорошую скидку.

Далее идут пятикомнатные квартиры. Чтобы не «раздувать» наш обзор, мы выбрали три из них – самую дорогую, самую дешёвую и хороший средний вариант.

Самые дорогие пятикомнатные апартаменты продаются в Алексине –уникальная двухуровневая квартира в пятиэтажке с мебелью и техникой обойдётся в 13,9 млн рублей.

Сказочное расположение – 200 метров до векового соснового леса, 900 метров до Оки. Высококачественная отделка с использованием дорогих импортных материалов и оборудования, все комнаты оснащены кондиционерами, установлено индивидуальное отопление. В квартире большая гостиная, совмещенная со столовой, три спальные комнаты, три санузла и каминный зал. На обоих этажах огромные застекленные лоджии.

Теперь рассмотрим среднестатистический пятикомнатный вариант на ул. Перекопской в Туле. 5 млн 350 тысяч рублей, 99 кв. м. площади. Тоже два уровня – верхние этажи кирпичной десятиэтажки.

В шаговой доступности школа, детский сад, магазины, поликлиника, Рогожинский парк, Ледовая арена, остановка общественного транспорта. На первом этаже – большая гостиная, кухня и туалет, на втором – 4 комнаты, кладовка, коридор и раздельный санузел. Рассматриваются разные варианты покупки, в том числе ипотека.

Замыкает нашу «пятёрку пятикомнатных» квартира, расположенная в Венёве, за которую просят всего полтора миллиона рублей – цена скромной однушки. За эту цену предлагается бывшая коммуналка с тремя туалетами площадью 106 квадратов. Квартира требует серьёзного ремонта, владелец готов обменять её на жильё в Туле, автомобиль или стройматериалы.