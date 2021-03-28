В Туле Mazda влетела в дом: водителю стало плохо, жена уводила машину от остановки

Авария произошла на проспекте Ленина, в районе пересечения с ул. Первомайской. К счастью, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, днём 28 марта, в районе дома № 67 по проспекту Ленина в Туле произошло ДТП. В сторону ул. Советской двигалась Mazda СХ-5, водителю которой внезапно стало плохо.

Сидевшая на переднем пассажирском сидении супруга мужчины увидела, что он потерял контроль над автомобилем, успела схватиться за руль и увести автомобиль от встречных машин и остановки общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате машина на довольно высокой скорости врезалась в здание, проскочив между деревьями. Водитель и пассажирка чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь им не требуется.