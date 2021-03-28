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В Туле Mazda влетела в дом: водителю стало плохо, жена уводила машину от остановки

В Туле Mazda влетела в дом: водителю стало плохо, жена уводила машину от остановки

Авария произошла на проспекте Ленина, в районе пересечения с ул. Первомайской. К счастью, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, днём 28 марта, в районе дома № 67 по проспекту Ленина в Туле произошло ДТП. В сторону ул. Советской двигалась Mazda СХ-5, водителю которой внезапно стало плохо.

Сидевшая на переднем пассажирском сидении супруга мужчины увидела, что он потерял контроль над автомобилем, успела схватиться за руль и увести автомобиль от встречных машин и остановки общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате машина на довольно высокой скорости врезалась в здание, проскочив между деревьями. Водитель и пассажирка чувствуют себя удовлетворительно, медицинская помощь им не требуется.

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Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 1
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 2
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 3
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 4
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 5
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 6
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 7
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 8
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 9
Авария на проспекте Ленина в Туле, Фото: 10
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:36 +13
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