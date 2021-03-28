Молодежка «Тулицы» приглашает болельщиков на домашние матчи

Фото: пресс-служба ВК "Тулица"

В последние дни марта наши девчонки сыграют с волейболистками из Москвы, Саратова и Красноярска.

Молодежная «Тулица» продолжает выступления в рамках Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Ближайшие игры пройдут с 23 по 31 марта в ДЮСШ «Игровые виды спорта» (Тула, ул. Жуковского, д. 5).

В понедельник, 29 марта, в 16.00, «Тулица-2» сыграет с дублем красноярского «Енисея». Во вторник, в то же время, состоится встреча со столичным «Динамо-ЦРВ», а в среду, в 13.30 тулячки сыграют с «Протоном-2» из Саратова.