В Тульской области за сутки подтвердились 95 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 95 случаев коронавируса, 94 человека выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 603 жителя региона, 33 019 вылечились, 1481 умер.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:15, 9 1576 0
22 марта, в 15:09, 49 901 -5
22 марта, в 14:41, 86 2304 -4
22 марта, в 11:56, 10 1053 0
Другие статьи по темам
Место