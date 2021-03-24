Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 35 603 жителя региона, 33 019 вылечились, 1481 умер.

В Тульской области за сутки подтвердились 95 случаев коронавируса, 94 человека выздоровели, семь скончались.