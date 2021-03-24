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Путевки в загородные лагеря Тульской области подорожают на 10 %

Путевки в загородные лагеря Тульской области подорожают на 10 %

Это вынужденная мера, которая связана с санитарными требованиями Роспотребнадзора.

Об изменении стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря Тульской области рассказал министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов.

На данный момент, согласно требованиям Роспотребнадзора, наполняемость детских загородных лагерей не должна превышать 50 %. Также учреждения должны закупить оборудование для обеззараживания воздуха.

– В связи с этим было принято решение повысить стоимость путевок не на уровень инфляции, а на 10 %, чтобы учреждения смогли соблюдать санитарные требования и оказывать услуги надлежащего качества, — пояснил Андрей Филиппов.

Напомним, в зависимости от материального положения семьи родители оплачивают от 30 до 70 % стоимости путевки.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:47 0
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