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Скончался заслуженный шахтер России Владимир Герасимович Ковалев

Скончался заслуженный шахтер России Владимир Герасимович Ковалев

Ушел из жизни последний генерал Подмосковного угольного бассейна.

23 марта скончался Владимир Герасимович Ковалев – выдающийся туляк, заслуженный шахтер России, почетный работник угольной промышленности, топливно-энергетического комплекса РФ, полный кавалер знаков «Шахтерская слава», ветеран труда.

В. Г. Ковалев родился в 1934 году в крестьянской семье. Вся полувековая трудовая биография  Владимира Герасимовича неразрывно связана с Мосбассом. Пройден славный путь от горного мастера до генерального директора производственного объединения «Новомосковскуголь». Работал техническим директором, главным инженером ПО «Тулауголь», проявив себя умелым, незаурядным руководителем государственного масштаба. В. Г. Ковалев – автор десятков реализованных изобретений, кандидат технических наук, истинный профессионал своего дела.

Несколько лет В. Г. Ковалев возглавлял Узловский горисполком. Неоднократно избирался депутатом Тульского областного совета, горсоветов Новомосковска и Узловой.

Владимир Герасимович был настоящим Человеком и Гражданином своей страны.

Родина высоко оценила заслуги В. Г. Ковалева, удостоив  многочисленных государственных наград.

Прощание с Владимиром Герасимовичем Ковалевым  состоится 25 марта  в 11:30 в храме Двенадцати Святых Апостолов (г. Тула, ул. Оборонная, 94).

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