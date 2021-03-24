Скончался заслуженный шахтер России Владимир Герасимович Ковалев

23 марта скончался Владимир Герасимович Ковалев – выдающийся туляк, заслуженный шахтер России, почетный работник угольной промышленности, топливно-энергетического комплекса РФ, полный кавалер знаков «Шахтерская слава», ветеран труда.

В. Г. Ковалев родился в 1934 году в крестьянской семье. Вся полувековая трудовая биография Владимира Герасимовича неразрывно связана с Мосбассом. Пройден славный путь от горного мастера до генерального директора производственного объединения «Новомосковскуголь». Работал техническим директором, главным инженером ПО «Тулауголь», проявив себя умелым, незаурядным руководителем государственного масштаба. В. Г. Ковалев – автор десятков реализованных изобретений, кандидат технических наук, истинный профессионал своего дела.

Несколько лет В. Г. Ковалев возглавлял Узловский горисполком. Неоднократно избирался депутатом Тульского областного совета, горсоветов Новомосковска и Узловой.

Владимир Герасимович был настоящим Человеком и Гражданином своей страны.

Родина высоко оценила заслуги В. Г. Ковалева, удостоив многочисленных государственных наград.

Прощание с Владимиром Герасимовичем Ковалевым состоится 25 марта в 11:30 в храме Двенадцати Святых Апостолов (г. Тула, ул. Оборонная, 94).