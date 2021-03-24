Кадр из видео
«Накажи автохама»: Направо? Нет, все-таки налево!
Водитель «Шкоды» на перекрестке внезапно скорректировал свой маршрут.
Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные вами в нашу постоянную рубрику «Накажи автохама». Героем очередного сюжета стал водитель автомобиля Skoda Octavia с номером Р272КК71.
Судя по данным видеорегистратора автора ролика, все произошло 24 марта в 14:26. Подъехав к пересечению улиц Кауля и Тимирязева, водитель сначала выполнил требование дорожного знака, включив правый поворотник, но затем, перед самым маневром, резко изменил свое решение, повернув налево.
23 марта, в 17:59, 39 2351 7
23 марта, в 14:29, 45 3289 -9
23 марта, в 12:33, 59 2218 -4
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