«Накажи автохама»: Направо? Нет, все-таки налево!

Кадр из видео

Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные вами в нашу постоянную рубрику «Накажи автохама». Героем очередного сюжета стал водитель автомобиля Skoda Octavia с номером Р272КК71.

Судя по данным видеорегистратора автора ролика, все произошло 24 марта в 14:26. Подъехав к пересечению улиц Кауля и Тимирязева, водитель сначала выполнил требование дорожного знака, включив правый поворотник, но затем, перед самым маневром, резко изменил свое решение, повернув налево.