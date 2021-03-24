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«Накажи автохама»: Направо? Нет, все-таки налево!
Кадр из видео

«Накажи автохама»: Направо? Нет, все-таки налево!

Водитель «Шкоды» на перекрестке внезапно скорректировал свой маршрут.

Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные вами в нашу постоянную рубрику «Накажи автохама». Героем очередного сюжета стал водитель автомобиля Skoda Octavia с номером Р272КК71.

Судя по данным видеорегистратора автора ролика, все произошло 24 марта в 14:26. Подъехав к пересечению улиц Кауля и Тимирязева, водитель сначала выполнил требование дорожного знака, включив правый поворотник, но затем, перед самым маневром, резко изменил свое решение, повернув налево.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: одиночка на тротуаре
Дежурная часть
«Накажи автохама»: одиночка на тротуаре
23 марта, в 17:59, 39 2351 7
«Накажи автохама»: срезал путь под «кирпич» на внедорожнике
Дежурная часть
«Накажи автохама»: срезал путь под «кирпич» на внедорожнике
23 марта, в 14:29, 45 3289 -9
«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: если авто служебное, то можно нарушать?
23 марта, в 12:33, 59 2218 -4
«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: водитель Dodge объезжал автобус по встречной и чуть не устроил ДТП
23 марта, в 07:48, 140 3185 -2
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