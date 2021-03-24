В Туле стартует продажа билетов на матч Кубка России «Арсенал» – ЦСКА

Оружейники встретятся с армейцами 8 апреля. Обратите внимание, что билеты продаются только в кассах Центрального стадиона.

В четверг, 25 марта, стартует продажа билетов на четвертьфинал Бетсити Кубок России «Арсенал» – ЦСКА. Матч состоится на домашней площадке канониров 8 апреля, в 19:30.

Кассы Центрального стадиона «Арсенал» будут работать с 13:00 до 19:00. Билеты будут продаваться только в кассах стадиона, а их количество строго ограничено – не более 4 в одни руки.

На трибуны можно будет пройти только в масках и перчатках, зрители будут размещаться с учетом социальной дистанции, а на входе у всех будут измерять температуру. С учетом эпидемиологической ситуации условия посещения матча могут быть изменены.