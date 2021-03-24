Как не стать жертвой кредитного мошенничества: советы от Банка России

Недавно пожилая жительница Тулы стала жертвой распространенной мошеннической схемы. Злоумышленники звонят жертве, представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а затем похитить деньги.

Так было и в этот раз: аферисты в течение нескольких дней убеждали женщину в необходимости перевести деньги на «резервный счет». Тулячка лишилась 5,8 млн рублей.

Как правило, мошенники звонят с номера, похожего на номер банка. У многих граждан это вызывает доверие, к которому добавляется страх за свои деньги. Человека торопят, просят не класть трубку. Жертва должна срочно перевести деньги на указанный счет, чтобы не потерять их. В итоге человек забывает, что его уже предупреждали о мошенниках, критическое мышление отключается.

– Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка и звонящий сообщает о проблеме с вашими средствами, не спешите. Положите трубку, самостоятельно наберите официальный номер банка (он есть на сайте, а также на оборотной стороне вашей карты) и уточните, что произошло с вашей картой и деньгами на счете, – рекомендует заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.