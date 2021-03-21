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Обзор Myslo: самые дорогие двушки для аренды в Туле
Фото с сайта Авито.

Обзор Myslo: самые дорогие двушки для аренды в Туле

Собрали пять дорогущих объявлений с Авито.

квартира элитная

Самая дорогая двухкомнатная квартира сдается на ул. Болдина, 79. Собственник готов предоставить 104, 5 м² за 65 тысяч рублей в месяц. Это без учета коммунальных услуг.

- Сдается элитная квартира в районе Центрального парка, выполнен дорогой и качественный ремонт, в квартире имеется просторная гостиная, спальня с гардеробной комнатой и выходом на балкон. Квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Сдается одному человеку или семейной паре без животных. Стоимость 65000 + к/у. На фото реальная квартира, — уточняет арендодатель.

Галерея
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 1
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 2
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 3
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 4
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 5
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 6
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 7
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 8
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 9
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 10
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въезд контролируется

За 60 тысяч рублей в месяц сдается двушка на проспекте Ленина, 113-б. Ее площадь — 82 м².

- Сдам 2-х комнатную квартиру в современном 17-ти этажном жилом комплексе с собственной охраняемой придомовой территорией. Развитая инфраструктура, рядом супермаркет, школа, детсад. Территория огорожена, въезд контролируется. Подземная и наземная парковка. Территория ухожена и приспособлена для отдыха и взрослых, и детей, детская площадка, многофункциональный спортивный клуб, — говорится в объявлении.

Галерея
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 1
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 2
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 3
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 4
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 5
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 6
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 7
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 8
показать все фотографии
панорамный вид на город

За 55 тысяч рублей в месяц можно снять двухкомнатную квартиру на ул. Белкина, 96/4. Площадь помещения тоже 82 м². Чем так примечательна двушка?

- Квартира в элитном ЖК на улице Белкина, с закрытой территорией.
Улучшенная планировка идеально подходит для семьи. Качественный современный ремонт, имеется вся бытовая техника и мебель. Панорамный вид на город. Кухня совмещена с гостиной + две отдельных изолированных комнаты, также в спальне большая гардеробная, — рассказывает собственник.

Галерея
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 1
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 2
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 3
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 4
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 5
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 6
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 7
показать все фотографии

вид просто необыкновенный

Еще одна дорогая двухкомнатная квартира расположена на проспекте Ленина, 112. Ее площадь - 76 м², цена - 50 тыс. рублей в месяц.

- В квартире сделан дорогой ремонт, эксклюзивная дорогая мебель, люстры, итальянская кухня, дорогие отделочные материалы. Лоджия теплая, можно использовать как комнату, панорамное остекление. Вечером вид с 20 этажа просто необыкновенный. Квартира продумана до мелочей, - уточняет собственник. 

А вид, и правда, завораживающий:

Галерея
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 1
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 2
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 3
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 4
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 5
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 6
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 7
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 8
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 9
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 10
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 11
показать все фотографии
центр тулы

Замыкает нашу пятерку квартира на ул. Демонстрации, 1-а. Двушка, 70 м², на 9 этаже 14-этажки. Сдается за 45 тыс. рублей в месяц.

- С/у раздельный, лоджия, встроенная мебель, бытовая техника. Отличное состояние. Только на длительный срок. Центр города. Магазины, торгово- развлекательные центры, кремль, набережная в шаговой доступности, - отмечается в объявлении. 

Галерея
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 1
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 2
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 3
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 4
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 5
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 6
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 7
Самые дорогие квартиры в аренду, Фото: 8
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