Обзор Myslo: самые дорогие двушки для аренды в Туле

Фото с сайта Авито.

квартира элитная

Самая дорогая двухкомнатная квартира сдается на ул. Болдина, 79. Собственник готов предоставить 104, 5 м² за 65 тысяч рублей в месяц. Это без учета коммунальных услуг.

- Сдается элитная квартира в районе Центрального парка, выполнен дорогой и качественный ремонт, в квартире имеется просторная гостиная, спальня с гардеробной комнатой и выходом на балкон. Квартира укомплектована всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Сдается одному человеку или семейной паре без животных. Стоимость 65000 + к/у. На фото реальная квартира, — уточняет арендодатель.

въезд контролируется

За 60 тысяч рублей в месяц сдается двушка на проспекте Ленина, 113-б. Ее площадь — 82 м².

- Сдам 2-х комнатную квартиру в современном 17-ти этажном жилом комплексе с собственной охраняемой придомовой территорией. Развитая инфраструктура, рядом супермаркет, школа, детсад. Территория огорожена, въезд контролируется. Подземная и наземная парковка. Территория ухожена и приспособлена для отдыха и взрослых, и детей, детская площадка, многофункциональный спортивный клуб, — говорится в объявлении.

панорамный вид на город За 55 тысяч рублей в месяц можно снять двухкомнатную квартиру на ул. Белкина, 96/4. Площадь помещения тоже 82 м². Чем так примечательна двушка? - Квартира в элитном ЖК на улице Белкина, с закрытой территорией.

Улучшенная планировка идеально подходит для семьи. Качественный современный ремонт, имеется вся бытовая техника и мебель. Панорамный вид на город. Кухня совмещена с гостиной + две отдельных изолированных комнаты, также в спальне большая гардеробная, — рассказывает собственник. Галерея показать все фотографии 7

вид просто необыкновенный

Еще одна дорогая двухкомнатная квартира расположена на проспекте Ленина, 112. Ее площадь - 76 м², цена - 50 тыс. рублей в месяц.

- В квартире сделан дорогой ремонт, эксклюзивная дорогая мебель, люстры, итальянская кухня, дорогие отделочные материалы. Лоджия теплая, можно использовать как комнату, панорамное остекление. Вечером вид с 20 этажа просто необыкновенный. Квартира продумана до мелочей, - уточняет собственник.

А вид, и правда, завораживающий:

центр тулы

Замыкает нашу пятерку квартира на ул. Демонстрации, 1-а. Двушка, 70 м², на 9 этаже 14-этажки. Сдается за 45 тыс. рублей в месяц.

- С/у раздельный, лоджия, встроенная мебель, бытовая техника. Отличное состояние. Только на длительный срок. Центр города. Магазины, торгово- развлекательные центры, кремль, набережная в шаговой доступности, - отмечается в объявлении.