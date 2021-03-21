В Туле трамвай «поплыл» по рельсам: видео

Трамвайные пути немного утонули в луже.

В Туле на ул. Металлургов (остановка «Ул. Декабристов») трамвайные пути скрылись под огромной лужей. Видео в редакцию Myslo прислали очевидцы.

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В комментариях горожане не особо удивились такому.

- Так всегда было. Это нормально, — пишет g.saint71.

- Ну норм же, просто водички немного, — иронизирует extazy71.

- Когда едешь на трамвае по улице Плеханова в сторону Восточного обвода, в одном месте рельсы уходят под воду в весенний сезон, и на одном участке трамвай сильно трясет, как будто в песне «Crazy Train» — Ozzy Osbourne, — рассказал ivan_999z

- У нас вся Тула в печали, — пессимистично высказалась ncesnickaa.

В комментариях к посту туляки снова подняли животрепещущую тему, а нужен ли вообще трамвай на городских улицах.

- Трамваи нужны, а значит, нужен ремонт, вот и все. Это очевидно! — заявила vadasata.

- Трамваи надо убирать вообще, — не согласен с ней raziilkriuger.

- Замечательный вид транспорта, просто вы не пользовались им в том виде, в котором он должен функционировать, — считает memoriaemeam.