Где в Туле 19 марта отключат электроэнергию
Публикуем список адресов.
19 марта специалисты Тульских городских электрических сетей проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Фрунзе, 6, 8;
- ул. Вересаева, 1, 1-а, 1-б;
- ул. Луначарского, 1;
- ул. Галкина, 3, 3-б, 7;
- Красноармейский пр., 3, 6, 8, 6-а, 23;
- ул. Ленина, 20;
- Одоевское ш., 17-а;
- ул. Санаторная, 2;
- ул. П. Алексеева, 23−49 (нечётн.), 32−62 (чётн.);
- ул. Будённого, 68, 72;
- ул. Парижской Коммуны, 36−62 (чётн.), 29−61 (нечётн.);
- ул. Грибоедова, 31−62;
- ул. Боборыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. Писемского, 14;
- ул. Красина, 55;
- ул. Н. Неман, 2−19;
- ул. Дальная, 7−43 (нечётн.), 8−48 (чётн.);
- ул. Яблочкова, 67−97, 101−129 (нечётн.).
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