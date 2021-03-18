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Где в Туле 19 марта отключат электроэнергию

Где в Туле 19 марта отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

19 марта специалисты Тульских городских электрических сетей проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Фрунзе, 6, 8;
  • ул. Вересаева, 1, 1-а, 1-б;
  • ул. Луначарского, 1;
  • ул. Галкина, 3, 3-б, 7;
  • Красноармейский пр., 3, 6, 8, 6-а, 23;
  • ул. Ленина, 20;
  • Одоевское ш., 17-а;
  • ул. Санаторная, 2;
  • ул. П. Алексеева, 23−49 (нечётн.), 32−62 (чётн.);
  • ул. Будённого, 68, 72;
  • ул. Парижской Коммуны, 36−62 (чётн.), 29−61 (нечётн.);
  • ул. Грибоедова, 31−62;
  • ул. Боборыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
  • ул. Писемского, 14;
  • ул. Красина, 55;
  • ул. Н. Неман, 2−19;
  • ул. Дальная, 7−43 (нечётн.), 8−48 (чётн.);
  • ул. Яблочкова, 67−97, 101−129 (нечётн.).
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