Где в Туле 19 марта отключат электроэнергию

19 марта специалисты Тульских городских электрических сетей проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Фрунзе, 6, 8;

ул. Вересаева, 1, 1-а, 1-б;

ул. Луначарского, 1;

ул. Галкина, 3, 3-б, 7;

Красноармейский пр., 3, 6, 8, 6-а, 23;

ул. Ленина, 20;

Одоевское ш., 17-а;

ул. Санаторная, 2;

ул. П. Алексеева, 23−49 (нечётн.), 32−62 (чётн.);

ул. Будённого, 68, 72;

ул. Парижской Коммуны, 36−62 (чётн.), 29−61 (нечётн.);

ул. Грибоедова, 31−62;

ул. Боборыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Писемского, 14;

ул. Красина, 55;

ул. Н. Неман, 2−19;

ул. Дальная, 7−43 (нечётн.), 8−48 (чётн.);

ул. Яблочкова, 67−97, 101−129 (нечётн.).