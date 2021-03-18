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Три трупа в автомобиле на улице Болдина: возбуждено уголовное дело

Три трупа в автомобиле на улице Болдина: возбуждено уголовное дело

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Ранее Myslo сообщал, что вечером 18 марта в Туле на улице Болдина в автомобиле Dodger были обнаружены три трупа, среди которых маленький ребенок. По предварительным данным, малышу менее полутора лет.

По нашей информации, полицию и медиков на место происшествия вызвал очевидец, который сообщил, что в припаркованном автомобиле находятся люди. Двое взрослых на переднем сидении, ребенок — сзади. Долгое время они сидели без движения.

На месте работают медики и правоохранители. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»).

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Трупы в машине на Болдина, Фото: 1
Трупы в машине на Болдина, Фото: 2
Трупы в машине на Болдина, Фото: 3
Трупы в машине на Болдина, Фото: 4
Трупы в машине на Болдина, Фото: 5
Трупы в машине на Болдина, Фото: 6
Трупы в машине на Болдина, Фото: 7
Трупы в машине на Болдина, Фото: 8
Трупы в машине на Болдина, Фото: 9
Трупы в машине на Болдина, Фото: 10
Трупы в машине на Болдина, Фото: 11
Трупы в машине на Болдина, Фото: 12
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Трупы в машине на Болдина, Фото: 14
Трупы в машине на Болдина, Фото: 15
Трупы в машине на Болдина, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:02 +2
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