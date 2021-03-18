Три трупа в автомобиле на улице Болдина: возбуждено уголовное дело

Ранее Myslo сообщал, что вечером 18 марта в Туле на улице Болдина в автомобиле Dodger были обнаружены три трупа, среди которых маленький ребенок. По предварительным данным, малышу менее полутора лет.

По нашей информации, полицию и медиков на место происшествия вызвал очевидец, который сообщил, что в припаркованном автомобиле находятся люди. Двое взрослых на переднем сидении, ребенок — сзади. Долгое время они сидели без движения.

На месте работают медики и правоохранители. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»).