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«Накажи автохама»: вдруг откуда ни возьмись...

«Накажи автохама»: вдруг откуда ни возьмись...

Продолжаем публиковать материалы, присланные в нашу традиционную рубрику.

Читатель прислал в редакцию кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской. Из описания следует, что дело происходило 16 марта этого года в 12.46. Остальные комментарии излишни. 
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 1
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 2
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 3
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 4
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 5
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 6
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 7
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 8
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Сюжет: Автохам71
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Автор: Сергей Стариков
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