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20 марта в Туле на ул. Дзержинского ограничат движение транспорта

20 марта в Туле на ул. Дзержинского ограничат движение транспорта

Это связано с легкоатлетическим забегом.

20 марта в Туле на ул. Дзержинского ограничат движение транспорта. Во время проведения легкоатлетического забега «Мы вместе Крым» будут введены следующие ограничения:

  • с 00.00 до 13.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до проходных Тульского оружейного завода;
  • с 11.00 до 13.00 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до проходных Тульского оружейного завода.
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