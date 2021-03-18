20 марта в Туле на ул. Дзержинского ограничат движение транспорта
Это связано с легкоатлетическим забегом.
20 марта в Туле на ул. Дзержинского ограничат движение транспорта. Во время проведения легкоатлетического забега «Мы вместе Крым» будут введены следующие ограничения:
- с 00.00 до 13.00 запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до проходных Тульского оружейного завода;
- с 11.00 до 13.00 ограничено движение всех видов транспортных средств по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от ул. Дзержинского до проходных Тульского оружейного завода.
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