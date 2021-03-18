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Какие продукты в Тульской области больше всего подорожали в 2020 году?

Какие продукты в Тульской области больше всего подорожали в 2020 году?

Туластат опубликовал статистику за прошлый год.

Так, в Тульской области в 2020 году сахар подорожал на 69,7%, гречка — на 42,5%, подсолнечное масло — на 27,4%, макароны — на 23,2%, крупа манная — на 21,3%, сыры и брынза — на 16,6%, мука — на 15,7%, яйца — на 14,3%, хлеб — на 10%, рыба, говядина, куры, сметана, молоко, масло сливочное — на 6,4-9,4%.

При этом снизились цены на пшено — на 6%, на филе рыбное — на 3,8%, мясо индейки — на 1,2%.

Среди плодоовощной продукции дороже стали картофель — на 53,2%, морковь — на 37,7%, яблоки — на 36,9%, свекла — на 27,4%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце декабря составила 4801 рубль в расчете на месяц и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 2,2%.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:45 +2
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