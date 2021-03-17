Сотрудник Тульской областной специальной библиотеки для слепых Марина Лунева удостоена медали ЦИК России
Награду ей вручил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.
Во вторник, 16 марта, председатель избирательной комиссии Павел Веселов провел рабочую встречу с заведующей центром делового, досугового и адаптивного чтения обособленного структурного подразделения «Тульская областная специальная библиотека для слепых» ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный комплекс» Мариной Луневой.
Встреча началась с торжественного награждения. Председатель обизбиркома вручил Марине Луневой медаль ЦИК России «За содействие в организации выборов».
«Девиз избирательной системы РФ – голосовать легко. Это значит, что волеизъявление должно быть доступно для всех. Тульская область вносит свой вклад в это общее дело. Благодаря Вам и Вашим сотрудникам, инвалиды по зрению могут принимать участие в голосовании. Этот процесс для них становится доступнее и удобнее», – поблагодарил Павел Веселов Марину Луневу.
«Тульская областная специальная библиотека для слепых» оказывает содействие избирательной комиссии Тульской области при проведении выборов. Традиционно в регионе организуются специализированные избирательные участки для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки помогают в изготовлении специальных бюллетеней, выполненных шрифтом Брайля. На выборах депутатов Тульской областной Думы в 2019 году для слепых впервые была предусмотрена возможность проголосовать с помощью специального маркера-диктофона. Библиотекой были изготовлены бюллетени, где вся информация была озвучена, и с помощью специального маркера-диктофона слабовидящие могли услышать все, что написано в бюллетене. Аналогичные устройства, которые позволили слабовидящим голосовать без посторонней помощи, применялись и во время общероссийского голосования по вопросам одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.
В рамках встречи Павел Веселов и Марина Лунева обсудили сотрудничество избиркома и библиотеки для слепых в рамках подготовки к предстоящему единому дню голосования, который состоится 19 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и губернатора Тульской области.