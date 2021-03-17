Сотрудник Тульской областной специальной библиотеки для слепых Марина Лунева удостоена медали ЦИК России

Во вторник, 16 марта, председатель избирательной комиссии Павел Веселов провел рабочую встречу с заведующей центром делового, досугового и адаптивного чтения обособленного структурного подразделения «Тульская областная специальная библиотека для слепых» ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный комплекс» Мариной Луневой.

Встреча началась с торжественного награждения. Председатель обизбиркома вручил Марине Луневой медаль ЦИК России «За содействие в организации выборов».

«Девиз избирательной системы РФ – голосовать легко. Это значит, что волеизъявление должно быть доступно для всех. Тульская область вносит свой вклад в это общее дело. Благодаря Вам и Вашим сотрудникам, инвалиды по зрению могут принимать участие в голосовании. Этот процесс для них становится доступнее и удобнее», – поблагодарил Павел Веселов Марину Луневу.

«Тульская областная специальная библиотека для слепых» оказывает содействие избирательной комиссии Тульской области при проведении выборов. Традиционно в регионе организуются специализированные избирательные участки для голосования людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки помогают в изготовлении специальных бюллетеней, выполненных шрифтом Брайля. На выборах депутатов Тульской областной Думы в 2019 году для слепых впервые была предусмотрена возможность проголосовать с помощью специального маркера-диктофона. Библиотекой были изготовлены бюллетени, где вся информация была озвучена, и с помощью специального маркера-диктофона слабовидящие могли услышать все, что написано в бюллетене. Аналогичные устройства, которые позволили слабовидящим голосовать без посторонней помощи, применялись и во время общероссийского голосования по вопросам одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.

В рамках встречи Павел Веселов и Марина Лунева обсудили сотрудничество избиркома и библиотеки для слепых в рамках подготовки к предстоящему единому дню голосования, который состоится 19 сентября. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ и губернатора Тульской области.