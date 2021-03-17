«Ахмат» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 2:0

23-й тур чемпионата России оружейники проводят на выезде в Грозном. Болеем за «Арсенал» вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

54' Двойная замена у «Ахмата»: Анхель вместо Швеца, Янку заменил Быстрова.

51' Оружейники отбились после углового.

48' Пока не очень понятно, как «Арсенал» будет спасать матч.

47' Вот так. Опять оружейники пропускают. 2:0.

Быстров скинул пас на голову Ильину, мяч рикошетом от Сокола залетел в ворота. Шамов оказался бессилен.

46' Второй тайм начался! Продолжаем матч.

Замена у «Арсенала»: Луценко вышел вместо Ломовицкого.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' Одну минуту к первому тайму добавляет арбитр.

43' Грозненцы неслись в атаку по правому флангу, Ломовицкому пришлось остановить соперника не по правилам.

41' Много борьбы в матче. Арбитр показал еще одну желтую карточку — теперь правила нарушил Ильин.

40' Первая замена в матче. Парфенов меняет Хлусевича на Коновалова. Видимо, тренер недоволен игрой футболиста.

39' Продолжается прессинг «Ахмата». Практически не отдают мяч оружейникам.

36' Тимофеев пробивал издалека — мимо цели.

35' Пантелеев грубо сыграл против Сильвы. Получает предупреждение.

33' Гол в ворота «Арсенала»! Забивает «Ахмат». 1:0.

Гол забит со штрафного: Сильва закручивал в центр, Семенов подставил ногу и скорректировал мяч в ворота.

32' Харин и Сокол очень неприятно столкнулись головами. Помощь медиков понадобилась обоим футболистам. Артем еще и желтую за этот эпизод получил.

30' Сильва мощно зарядил по воротам с угла штрафной — мимо ворот.

29' Непонятная передача от Ткачева: Сергей то ли пробивал по воротам, то ли отдавал пас партнерам…

28' Следом «горчичник» получил и Швец — скосил Джорджевича.

27' Желтая карточка Чаушичу за фол против Богосаваца.

22' Исмаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение.

21' Ошибаются оружейники на своей половине поля, Ильин перехватил мяч у Костадинова, забросил пас Сильве, тот прострелил. Шамов на месте.

20' Джорджевич! Оказался в штрафной «Ахмата», получил пас и пробил — в руки вратарю. Удар вышел слабоват.

19' Хозяева устроили прессинг на ворота Шамова. Один из угловых едва не привел к опасному моменту. Исмаэль Сильва обострял атаку, отправил передачу Ильину, но он оказался в офсайде.

17' Григалава отправил длинную передачу на Сокола, Артем переправил на Ломовицкого, но он мяч потерял.

16' Опасно! Грозненцы пробрались к штрафной туляков, Ильин скинул на Тимофеева, а тот пробил по воротам — Шамов мяч забрал.

13' А на «Ахмат Арене» раздается «Вперед, Тула, мы с тобой!» Мощная поддержка у оружейников сегодня.

9' Быстров промчался по правому флангу и пробил по воротам Шамова. Получилось не точно и слабовато.

7' Гол в ворота оружейников! Но его отменили из-за офсайда.

1' Матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' У «Арсенала» из-за дисквалификации матч пропустят Бауэр, Довбня, Громыко.

Составы на матч такие:

0' Наши футболисты уже прибыли на «Ахмат Арену»! Смотрим фоторепортаж от пресс-службы тульского клуба:

Галерея показать все фотографии 7

0' Интересный факт: «Арсенал» не может победить грозненцев в четырех матчах подряд. Кстати, на поле «Ахмата» туляки последний раз побеждали аж в 2017 году.

0' Победа в матче с ЦСКА в предыдущем туре позволила «Арсеналу» выбраться из подвала турнирной таблицы. Правда, далеко уйти пока не удалось. Сейчас оружейники на 14 месте.

«Ахмат» последние три матча в чемпионате проиграл, причем всухую.

0' В рамках РПЛ команды встречались 11 раз, и статистика на стороне грозненцев. На их счету четыре победы. Столько же раз была зафиксирована ничья. Три раза побеждали оружейники.

Разница забитых мячей 15 — 10.

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня вместе с вами смотрим матч 23-го тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал». Игра проходит в Грозном. Начало — в 20.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!