«Ахмат» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 2:0
23-й тур чемпионата России оружейники проводят на выезде в Грозном. Болеем за «Арсенал» вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.
54' Двойная замена у «Ахмата»: Анхель вместо Швеца, Янку заменил Быстрова.
51' Оружейники отбились после углового.
48' Пока не очень понятно, как «Арсенал» будет спасать матч.
47' Вот так. Опять оружейники пропускают. 2:0.
Быстров скинул пас на голову Ильину, мяч рикошетом от Сокола залетел в ворота. Шамов оказался бессилен.
46' Второй тайм начался! Продолжаем матч.
Замена у «Арсенала»: Луценко вышел вместо Ломовицкого.
Оперативный фоторепортаж первого тайма от ПФК «Арсенал»:
Статистика первого тайма:
Перерыв.
45' Одну минуту к первому тайму добавляет арбитр.
43' Грозненцы неслись в атаку по правому флангу, Ломовицкому пришлось остановить соперника не по правилам.
41' Много борьбы в матче. Арбитр показал еще одну желтую карточку — теперь правила нарушил Ильин.
40' Первая замена в матче. Парфенов меняет Хлусевича на Коновалова. Видимо, тренер недоволен игрой футболиста.
39' Продолжается прессинг «Ахмата». Практически не отдают мяч оружейникам.
36' Тимофеев пробивал издалека — мимо цели.
35' Пантелеев грубо сыграл против Сильвы. Получает предупреждение.
33' Гол в ворота «Арсенала»! Забивает «Ахмат». 1:0.
Гол забит со штрафного: Сильва закручивал в центр, Семенов подставил ногу и скорректировал мяч в ворота.
32' Харин и Сокол очень неприятно столкнулись головами. Помощь медиков понадобилась обоим футболистам. Артем еще и желтую за этот эпизод получил.
30' Сильва мощно зарядил по воротам с угла штрафной — мимо ворот.
29' Непонятная передача от Ткачева: Сергей то ли пробивал по воротам, то ли отдавал пас партнерам…
28' Следом «горчичник» получил и Швец — скосил Джорджевича.
27' Желтая карточка Чаушичу за фол против Богосаваца.
22' Исмаэль получает желтую карточку за неспортивное поведение.
21' Ошибаются оружейники на своей половине поля, Ильин перехватил мяч у Костадинова, забросил пас Сильве, тот прострелил. Шамов на месте.
20' Джорджевич! Оказался в штрафной «Ахмата», получил пас и пробил — в руки вратарю. Удар вышел слабоват.
19' Хозяева устроили прессинг на ворота Шамова. Один из угловых едва не привел к опасному моменту. Исмаэль Сильва обострял атаку, отправил передачу Ильину, но он оказался в офсайде.
17' Григалава отправил длинную передачу на Сокола, Артем переправил на Ломовицкого, но он мяч потерял.
16' Опасно! Грозненцы пробрались к штрафной туляков, Ильин скинул на Тимофеева, а тот пробил по воротам — Шамов мяч забрал.
13' А на «Ахмат Арене» раздается «Вперед, Тула, мы с тобой!» Мощная поддержка у оружейников сегодня.
9' Быстров промчался по правому флангу и пробил по воротам Шамова. Получилось не точно и слабовато.
7' Гол в ворота оружейников! Но его отменили из-за офсайда.
1' Матч начался! Вперед, «Арсенал»!
0' У «Арсенала» из-за дисквалификации матч пропустят Бауэр, Довбня, Громыко.
Составы на матч такие:
0' Наши футболисты уже прибыли на «Ахмат Арену»! Смотрим фоторепортаж от пресс-службы тульского клуба:
0' Интересный факт: «Арсенал» не может победить грозненцев в четырех матчах подряд. Кстати, на поле «Ахмата» туляки последний раз побеждали аж в 2017 году.
0' Победа в матче с ЦСКА в предыдущем туре позволила «Арсеналу» выбраться из подвала турнирной таблицы. Правда, далеко уйти пока не удалось. Сейчас оружейники на 14 месте.
«Ахмат» последние три матча в чемпионате проиграл, причем всухую.
0' В рамках РПЛ команды встречались 11 раз, и статистика на стороне грозненцев. На их счету четыре победы. Столько же раз была зафиксирована ничья. Три раза побеждали оружейники.
Разница забитых мячей 15 — 10.
0' Добрый вечер, друзья! Сегодня вместе с вами смотрим матч 23-го тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал». Игра проходит в Грозном. Начало — в 20.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo!