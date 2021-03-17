Где в Туле 18 марта отключат электроэнергию

18 марта специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в Туле с 9.00 не будет электроэнергии по следующим адресам:

ул. Пузакова, 32, 20-а, 24, 36, 20 к. 2, 26, 28, 30, 22, 32, 20;

ул. М. Горького, 23, 25;

ул. Герцена, 50-а;

Демидовская пл., 13-а, 2−14 (чётн.), 13−27 (нечётн.), 37, 59, 33-а, 31, 20, 14-а;

ул. Пробная, 1−35 (нечётн.), 2−44 (чётн.);

ул. Осташева, 53-а, 53−75 (нечётн.), 50−66 (чётн.);

ул. Чапаева, 1-а, 1−13 (нечётн.), 6−18 (чётн.);

пр-зд Тульский, 1−3 (нечётн.);

ул. Сурикова, 2, 5, 10-а, 8-а, 8-б, 4, 7-а, 12, 2-б, 14;

ул. Болдина, 22−30 (чётн.), 40, 42, 44, 58, 58-а;

ул. 3-я Трубная, 13−19 (нечётн.), 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Серебровская, 47−87 (нечётн.);

ул. Самокатная, 10−28 (чётн.), 9-а, 9−15 (нечётн.);

ул. Чехова, 29, 30, 31, 33;

ул. 2-я Трубная, 15−23 (нечётн.), 22, 24;

Мясново: ул. Н. Студёнка, 3−23 (нечётн.), 15-а, 2−8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 29; ул. Ликбеза, 1, 3, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 37; ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 1-а, 3, 5, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Б. Кулига, 2, 39; ул. Н. Упская, 64, 66

ул. Н. Студёнка, 3−23 (нечётн.), 15-а, 2−8 (чётн.), 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 29; ул. Ликбеза, 1, 3, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 37; ул. Чмутова, 20−54 (чётн.), 1-а, 3, 5, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26; ул. Б. Кулига, 2, 39; ул. Н. Упская, 64, 66 ул. Металлургов, 38;

ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16;

пр-зд 1-й Южный, 1−9 (нечётн.);

пр-зд 2-й Южный, 4−12 (чётн.), 1−13 (нечётн.);

пр-зд 3-й Южный, 1−16;

ул. Станиславского, 5−17 (нечётн.);

п. Горелки: ул. Светлая; 3-й-4-й Светлые пр-ды;

ул. Светлая; 3-й-4-й Светлые пр-ды; ул. Кутузова, 105−131 (нечётн.);

ул. С. Ковалевской, 40−60 (чётн.);

ул. Попова, 40−59;

ул. Добролюбова, 32−48 (чётн.), 33−51 (нечётн.);

ул. Панфиловцев, 68, 84;

ул. Крылова, 30−46 (чётн.); 31−47 (нечётн.), 45-а;

п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1−11; 2-й Лихвинский пр-зд, 27−40;

пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1−11; 2-й Лихвинский пр-зд, 27−40; ул. Луначарского, 14, 16, 17, 18;

ул. Демидовская, 19−33 (нечётн.), 22−48 (чётн.);

ул. Октябрьская, 10, 10-а.