Кто в Тульской области больше всех зарабатывал в 2020 году?
Посмотрим на среднестатистическую зарплату в регионе.
Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в Тульской области за 2020 год. Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтера, финансисты, страховщики
Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 21 638,2 руб. за указанный период.
Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:
|Название
|2020 г.
|декабрь 2020 г.
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|37012,4
|37777,8
|добыча полезных ископаемых
|40954,4
|51027,3
|обрабатывающие производства
|44214,7
|53378,7
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|46964,7
|70424,8
|водоснабжение
|30178,8
|32160,6
|строительство
|33102,3
|36932,4
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|29106,6
|30875,5
|транспортировка и хранение
|36995
|39250,9
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|21638,2
|23388
|
деятельность в области информации
и связи
|46378,6
|48582,5
|деятельность финансовая и страховая
|63896
|109759,3
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|30470,7
|35497,5
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|51931,1
|68286,3
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|25713,1
|29308,4
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|45980,2
|85736,7
|образование
|31185,4
|36919,2
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|41429,7
|43266,9
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|48186,2
|58160,1
|предоставление прочих видов услуг
|25127,5
|27176,2
Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?
Другие статьи по темам
Место