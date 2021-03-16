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Кто в Тульской области больше всех зарабатывал в 2020 году?

Кто в Тульской области больше всех зарабатывал в 2020 году?

Посмотрим на среднестатистическую зарплату в регионе.

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в Тульской области за 2020 год. Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтера, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 896 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 21 638,2 руб. за указанный период.

Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:

Название 2020 г. декабрь 2020 г.
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 37012,4 37777,8
добыча полезных ископаемых 40954,4 51027,3
обрабатывающие производства 44214,7 53378,7
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 46964,7 70424,8
водоснабжение 30178,8 32160,6
строительство 33102,3 36932,4
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 29106,6 30875,5
транспортировка и хранение 36995 39250,9
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 21638,2 23388
деятельность в области информации
и связи		 46378,6 48582,5
деятельность финансовая и страховая 63896 109759,3
деятельность по операциям
с недвижимостью		 30470,7 35497,5
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 51931,1 68286,3
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 25713,1 29308,4
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 45980,2 85736,7
образование 31185,4 36919,2
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 41429,7 43266,9
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 48186,2 58160,1
предоставление прочих видов услуг 25127,5 27176,2
 

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:35 −3
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