Кто в Тульской области больше всех зарабатывал в 2020 году?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в Тульской области за 2020 год. Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтера, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 896 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 21 638,2 руб. за указанный период.

Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:

Название 2020 г. декабрь 2020 г. сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и рыбоводство 37012,4 37777,8 добыча полезных ископаемых 40954,4 51027,3 обрабатывающие производства 44214,7 53378,7 обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование

воздуха 46964,7 70424,8 водоснабжение 30178,8 32160,6 строительство 33102,3 36932,4 торговля, ремонт автотранспортных

средств и мотоциклов 29106,6 30875,5 транспортировка и хранение 36995 39250,9 деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания 21638,2 23388 деятельность в области информации

и связи 46378,6 48582,5 деятельность финансовая и страховая 63896 109759,3 деятельность по операциям

с недвижимостью 30470,7 35497,5 деятельность профессиональная,

научная, техническая 51931,1 68286,3 деятельность административная и

сопутствующие доп. услуги 25713,1 29308,4 гос. управление и обеспечение

военной безопасности; соц. обеспечение 45980,2 85736,7 образование 31185,4 36919,2 деятельность в области здравоохранения

и социальных услуг 41429,7 43266,9 деятельность в области

культуры, спорта и организации досуга и развлечений 48186,2 58160,1 предоставление прочих видов услуг 25127,5 27176,2

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?