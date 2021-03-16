Генеральный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева встретится с тульскими студентами

Беседа пройдет в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» — «Диалог на равных».

Встреча состоится 22 марта в 18.00 в индустриальном кластере «Октава» в «Точке кипения» (Центральный переулок, 18). Тема беседы: современные тенденции в журналистике.