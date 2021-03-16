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Генеральный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева встретится с тульскими студентами

Генеральный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева встретится с тульскими студентами

Беседа пройдет в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» — «Диалог на равных».

Встреча состоится 22 марта в 18.00 в индустриальном кластере «Октава» в «Точке кипения» (Центральный переулок, 18). Тема беседы: современные тенденции в журналистике.

Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода», член Союза журналистов России, член Общественной палаты Тульской области 2-го состава, член Общественного совета при Управлении МВД России по Тульской области, член рабочей группы по работе платного паркинга в Туле.

Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» — это проект, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента РФ. Проект реализуется при участии федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

Запись встречи можно будет посмотреть в группе ММЦ «Родина».

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 15:20
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