Генеральный директор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева встретится с тульскими студентами
Беседа пройдет в рамках проекта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» — «Диалог на равных».
Встреча состоится 22 марта в 18.00 в индустриальном кластере «Октава» в «Точке кипения» (Центральный переулок, 18). Тема беседы: современные тенденции в журналистике.
Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода», член Союза журналистов России, член Общественной палаты Тульской области 2-го состава, член Общественного совета при Управлении МВД России по Тульской области, член рабочей группы по работе платного паркинга в Туле.
Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» — это проект, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа
Запись встречи можно будет посмотреть в группе ММЦ «Родина».