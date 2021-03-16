Дело о мене стадиона на депо: почему бывший директор «Тулгорэлектротранса» не оспорил сделку?

Советский районный суд продолжил распутывать сложную схему мены территории трамвайного депо на стадион «Арсенал», в результате которых главное предприятие Тулы, предоставляющее услуги общественного транспорта, сначала оказалось в арендной кабале, а после и вовсе осталось без площадки для автобусного парка.

В итоге «Тулгорэлектротранс», по мнению следствия, понес убытки в размере более чем 61,3 млн рублей.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой.

Сегодня на слушание были приглашены бывшие и нынешние руководители «Тулгорэлектротранса». Первым из них давал показания Валерий Симакович, возглавлявший предприятие с декабря 2014-го по 2017 год. Именно его подпись стояла на обращении в комитет с просьбой заключить договор мены территории трамвайного депо на ул. Оборонной на стадион «Арсенал».

– К работе я приступил 22 декабря, а уже 24-го ко мне пришла начальник нашего юридического отдела Злобина и принесла проект обращения от моего имени. В нем якобы я просил комитет заключить договор мены. Я стал задавать вопросы, чтобы понять, для чего это делается. Она рассказала, что переговоры велись еще предыдущим руководством предприятия, также добавила, что руководство города одобрило мену.

А это обращение в комитет с просьбой провести мену — это формальность.

Цель мены: на уровне города принято решение о переводе из частной собственности во владение города территории стадиона в обмен на территорию трамвайного депо на ул. Оборонной. Я позвонил главе администрации Тулы Евгению Авилову и попросил подтвердить слова Злобиной. Он подтвердил, что такая работа действительно ведется.

Я спросил, где будет размещаться после этого автобусный парк, Авилов ответил, что в кратчайшие сроки будет построена, куплена либо арендована подходящая площадка.

После этого я позвонил Татьяне Силаевой, она также рассказала, что переговоры об обмене территорий уже велись, а для автопарка территория будет куплена, арендована или построена.

Получив подтверждение от двух руководителей, я подписал обращение о мене.

Что касается состояния площадки автопарка на момент обмена, Валерий Симакович отметил: комплекс зданий находился в удовлетворительном состоянии, хотя и не полностью отвечал нуждам автобусного парка.

– Территория, конечно, требовала ремонта, так как не переоборудовалась после вывода с нее трамваев и была не очень удобна для автобусов, однако тем не менее позволяла их обслуживать, — пояснил Валерий Симакович.

Договор о мене был подписан, сделка состоялась, а вот подходящей площадки для автопарка сразу не нашлось. Владелица территории, где еще накануне на законных основаниях располагался автобусный парк, предложила на условиях договора аренды сохранить его на прежнем месте.

– Меня смущало то, что Злобина была замом по правовым вопросам «Тулгорэлектротранса» и в этом же договоре выступала как собственник имущества, сданного в аренду предприятию. Но Силаева сказала, что в этом нет «ничего такого». Стоимость аренды сначала мне не показалась критичной — чуть менее 100 тыс. рублей в месяц, — пояснил Симакович.

Вместе со стадионом в собственность города был передан участок на ул. Железнодорожной. Но просто взять и перевести на него автобусы было нельзя. Он требовал серьезных финансовых вложений для того, чтобы на нем можно было разместить 194 автобуса. На момент мены на нем даже не было асфальтового покрытия, не говоря уже о коммуникациях и зданиях для ремонта и обслуживания транспорта.

Однако, как рассказал Валерий Симакович, вскоре стоимость аренды стала существенно увеличиваться. Каждый раз предприятие подписывало новый договор аренды площадки бывшего депо, потому что подходящих территорий, где можно было разместить автобусы, на тот момент не нашлось.

– Сумма увеличивалась по инициативе Злобиной — она понимала, что в городе нет подходящих площадок. Я несколько раз инициировал вопрос поиска площадки для автобусного парка. Говорил об этом руководству города и КИЗО, четыре раза мы выезжали смотреть возможные участки, но каждый из них требовал вложения серьезных средств. Готовой площадки не было.

Договоры с корректировкой стоимости аренды приходили ко мне из КИЗО, я получал уже согласованный со всеми инстанциями договор. Наше предприятие занималось лишь оперативным управлением вверенным имуществом. Депо до мены находилось в собственности города, и отвечал за него Комитет имущественных и земельных отношений (КИЗО). Именно он и должен был проконтролировать еще до подписания договора мены, насколько подходит площадка на ул. Железнодорожной для нужд предприятия.

Я не могу судить о сумме убытка, причиненного в результате этой мены предприятию, но могу сказать одно, что у него была площадка, не очень хорошая, но была. А в результате договора мены оно ее лишилось.

Это не предприятие оставило себя без площадки для автобусного парка, а городская администрация, — добавил Валерий Симакович.

Адвокаты Силаевой требовали от свидетеля пояснений, почему он как руководитель предприятия не оспорил договор мены, почему не требовал вернуть обратно в собственность территорию депо после того, как понял, что подходящей площадки быстро найти не удастся. Однако в каждом случае Симакович отвечал: этими вопросами должна была заниматься городская администрация и КИЗО, поскольку именно они должны обеспечить предприятие инфраструктурой, а задача «Тулгорэлектротранса» — предоставлять услуги общественного транспорта и перевозить пассажиров.

Слова Симаковича подтвердил и нынешний руководитель предприятия Алексей Марушкин.

Он рассказал, что в 2018 году Злобина попросила «Тулгорэлектротранс» покинуть территорию депо.

К тому моменту аренда с первоначальной суммы увеличилась уже в 15 раз — 1,5 млн рублей в месяц. После этого предприятие за два месяца перевело автобусный парк на Новомосковское шоссе.

Следующее заседание суда назначено на 23 марта.