В Туле состоялся фестиваль «Триумф джаза»

На тульской земле международный фестиваль проходит уже в четвертый раз.

Вчера, 14 марта, в Тульской областной филармонии состоялся XXI Международный фестиваль «Триумф джаза».

На сцене филармонии выступили народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр; звезда европейского джаза №1, трубач-виртуоз Тиль Брённер; один из самых востребованных пианистов нового поколения Эммет Коэн и его трио; выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис.

На мероприятии присутствовала областной министр культуры Татьяна Рыбкина, которая поблагодарила музыкантов за концерт от лица губернатора Тульской области Алексея Дюмина.