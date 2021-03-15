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В Туле состоялся фестиваль «Триумф джаза»

В Туле состоялся фестиваль «Триумф джаза»

На тульской земле международный фестиваль проходит уже в четвертый раз.

Вчера, 14 марта, в Тульской областной филармонии состоялся XXI Международный фестиваль «Триумф джаза».
 
На сцене филармонии выступили народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр; звезда европейского джаза №1, трубач-виртуоз Тиль Брённер; один из самых востребованных пианистов нового поколения Эммет Коэн и его трио; выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис.
 
На мероприятии присутствовала областной министр культуры Татьяна Рыбкина, которая поблагодарила музыкантов за концерт от лица губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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культураджазфестивальИгорь БутманТульская областная филармония

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