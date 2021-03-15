На Масленицу туляки сожгли чучело зимы: фоторепортаж

Фото Александрита Счастливого, пресс-службы "Тульских парков" и ремесленного двора "Добродей".

Масленичные гулянья прошли на Казанской набережной, в тульских парках и ремесленном дворе «Добродей».

В Туле на Казанской набережной работали интерактивные и фотозоны, ярмарка народных умельцев. Для туляков и гостей города организовали праздничный концерт, хедлайнером стал московский шоу-ансамбль «Гармоника драйв».

Для детей работали тематические площадки. Все желающие могли прокатиться на русской печке и стилизованной мотопечке с самоваром.

Кульминацией праздника стало выступление театра огня «Эра» и сожжение чучела Масленицы.

Масленицу отметили и в Центральном парке. Восьмичасовая конкурсно — концертная программа охватила шесть локаций: главную эстраду, фонтанную площадь, большой детский городок, центральную аллею, большой круг и ротонду.



Весь день для посетителей звучали как современные заводные ритмы, так и музыкальные произведения в народном стиле в исполнении тульских, липецких и московских артистов.

Новинкой Масленичных гуляний в ЦПКиО стал аттракцион «Родео — бык». Задачей смельчаков было оседлать символ 2021 года и продержаться на нем хотя бы пару минут. Самым ожидаемым событием дня стало сжигание чучела зимы и салют.

В ремесленном дворе «Добродей» туляки поучаствовали в играх, ремесленных мастер-классах, отведали чай из жарового самовара и блины.

На одной из них прошла увлекательная квест-игра для взрослых и детей на тему гастрономических масленичных традиций. Туляки вспомнили традиционные забавы — они бегали в мешках, прыгали на скакалках, метали метла.

Одним из самых зрелищных событий праздника стало шоу силачей «Кузнечное троеборье». Кузнецы состязались в армрестлинге, в сгибании металлического прута, гиревом спорте.

Кульминацией праздника стал старинный обряд сожжения чучела Масленицы, прошедший сразу на трех площадках «Добродея». Это стало символом окончательных проводов отжившей зимы и начала весенней поры.