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На Масленицу туляки сожгли чучело зимы: фоторепортаж
Фото Александрита Счастливого, пресс-службы "Тульских парков" и ремесленного двора "Добродей".

На Масленицу туляки сожгли чучело зимы: фоторепортаж

Масленичные гулянья прошли на Казанской набережной, в тульских парках и ремесленном дворе «Добродей».

В Туле на Казанской набережной работали интерактивные и фотозоны, ярмарка народных умельцев. Для туляков и гостей города организовали праздничный концерт, хедлайнером стал московский шоу-ансамбль «Гармоника драйв».

Для детей работали тематические площадки. Все желающие могли прокатиться на русской печке и стилизованной мотопечке с самоваром.

Кульминацией праздника стало выступление театра огня «Эра» и сожжение чучела Масленицы.

Галерея
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 1
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 2
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 3
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 4
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 5
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 6
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 7
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 8
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 9
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 10
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 11
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 12
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 13
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 14
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 15
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 16
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 17
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 18
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 19
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 20
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 21
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 22
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 23
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 24
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 25
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 26
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 27
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 28
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 29
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 30
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 31
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 32
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 33
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 34
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 35
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 36
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 37
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 38
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 39
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 40
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 41
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 42
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 43
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 44
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 45
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 46
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 47
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 48
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 49
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 50
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 51
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 52
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 53
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 54
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 55
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 56
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 57
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 58
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 59
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Как туляки отметили Масленицу, Фото: 61
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 62
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Масленицу отметили и в Центральном парке. Восьмичасовая конкурсно — концертная программа охватила шесть локаций: главную эстраду, фонтанную площадь, большой детский городок, центральную аллею, большой круг и ротонду.

Весь день для посетителей звучали как современные заводные ритмы, так и музыкальные произведения в народном стиле в исполнении тульских, липецких и московских артистов.
 
Новинкой Масленичных гуляний в ЦПКиО стал аттракцион «Родео — бык». Задачей смельчаков было оседлать символ 2021 года и продержаться на нем хотя бы пару минут. Самым ожидаемым событием дня стало сжигание чучела зимы и салют.

В ремесленном дворе «Добродей» туляки поучаствовали в играх, ремесленных мастер-классах, отведали чай из жарового самовара и блины.

На одной из них прошла увлекательная квест-игра для взрослых и детей на тему гастрономических масленичных традиций. Туляки вспомнили традиционные забавы — они бегали в мешках, прыгали на скакалках, метали метла.

Одним из самых зрелищных событий праздника стало шоу силачей «Кузнечное троеборье». Кузнецы состязались в армрестлинге, в сгибании металлического прута, гиревом спорте.

Кульминацией праздника стал старинный обряд сожжения чучела Масленицы, прошедший сразу на трех площадках «Добродея». Это стало символом окончательных проводов отжившей зимы и начала весенней поры.

Галерея
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 1
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 2
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 3
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 4
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 5
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 6
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 7
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 8
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 9
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 10
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 11
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 12
Как туляки отметили Масленицу, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:41 +1
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