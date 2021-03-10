В Тульской области суды принудительно изъяли у собственников 2000 га неиспользуемой земли

10 марта министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев провел пресс-конференцию по итогам работы и задачам ведомства.

По словам министра, одно из приоритетных направлений — муниципальный земельный контроль. Это меры не только по соблюдению законодательства, но и по возвращению земельных участков в хозяйственный и налоговый оборот.

Суды приняли решения об изъятии порядка 2 тыс. га неиспользуемых земельных участков.

«Посевные площади региона за два последних года увеличились более чем на 100 тысяч га, в том числе за счет эффективного земельного контроля и возвращения в сельхозоборот заброшенных владельцами участков», — отметил Михаил Пантелеев.

Благодаря личному участию губернатора Алексея Дюмина в собственность региона было принято от ДОМ.РФ 149 жилых помещений, большая часть которых передана медицинским работникам.

В собственность муниципалитета из частных рук было возвращено здание Дворца культуры «Машиностроитель» в Узловой.

Министерство также провело работу по принятию из собственности города Москвы более 130 единиц различной техники.

В этом году будет завершена большая работа по уточнению границ Тульской области с соседними регионами, что снизит риски возникновения юридических коллизий.

В 2020 году министерство и БТИ провели государственную кадастровую оценку 894 844 земельных участков. Их общая кадастровая стоимость составила 926,7 млрд рублей.

В ходе комплексных кадастровых работ в ЕГРН будут уточнены границы порядка 6,5 тысяч объектов недвижимости и земельных участков. Кроме того, будут устранены реестровые ошибки.

Если сейчас заказчиками комплексных кадастровых работ выступают администрации муниципалитетов, то с 23 марта 2021 года их смогут заказывать граждане и юридические лица за счёт внебюджетных средств.

Совместно с администрацией Тулы министерство подготовило две площадки общей площадью около 100 га, где будет сформировано более 500 земельных участков для многодетных семей.

Также решается вопрос о выделении площадки в д. Прудное площадью около 60 га.

13 юридическим лицам без проведения торгов были переданы участки под строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья и размещения производств компаний-инвесторов.

В период пандемии коронавируса министерство оказывало предпринимателям различные меры поддержки. В том числе — продление договоров аренды, снижение арендных платежей за пользование областными земельными участками и имуществом, освобождение от платежей и отсрочки по ним.

Кроме того, постановлением регионального правительства на 2021 год установлен минимальный размер арендной платы (50% от рыночной стоимости) за пользование объектами недвижимого и движимого имущества, в том числе для социально ориентированных некоммерческих организаций.