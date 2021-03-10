Тульский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в жестком ДТП с маршруткой и автобусом

В результате столкновения пассажирского автобуса и маршрутки пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины. Как рассказали в региональном минздраве, пострадавших доставили в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

Состояние трех пациентов — средней степени тяжести, еще один пациент находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, сегодня, 10 марта, в 11.30 на дороге Алексин — Железня произошло попутное столкновение «Форда Транзит», двигавшегося по маршруту «Алексин — Тула», и автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту «Алексин — Заокский».

По предварительным данным, маршрутка была припаркована на обочине из-за поломки, в это время в нее и влетел автобус. Пострадали четыре человека — водитель «Форда», занимавшийся ремонтом, и три пассажира «Форда».