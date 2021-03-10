Тульский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в жестком ДТП с маршруткой и автобусом
Авария случилась в Заокском районе.
В результате столкновения пассажирского автобуса и маршрутки пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины. Как рассказали в региональном минздраве, пострадавших доставили в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.
Состояние трех пациентов — средней степени тяжести, еще один пациент находится в удовлетворительном состоянии.
Напомним, сегодня, 10 марта, в 11.30 на дороге Алексин — Железня произошло попутное столкновение «Форда Транзит», двигавшегося по маршруту «Алексин — Тула», и автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту «Алексин — Заокский».
По предварительным данным, маршрутка была припаркована на обочине из-за поломки, в это время в нее и влетел автобус. Пострадали четыре человека — водитель «Форда», занимавшийся ремонтом, и три пассажира «Форда».
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося. Также по факту ДТП начала проверку прокуратура Тульской области. В ведомстве сообщили, что проверят перевозчика, которому принадлежат указанные транспортные средства, — ООО «Алексинское ПАТП».
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