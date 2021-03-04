Банки будут активнее предупреждать туляков о рисках мошенничества

Это должно помочь клиентам не стать жертвами злоумышленников и сохранить свои деньги.

Банкам рекомендовано использовать разные каналы для предоставления клиентам информации о рисках мошенничества. Центробанк советует напоминать гражданам о том, какие данные о себе и о платежной карте нельзя сообщать посторонним лицам и какие действия могут привести к хищению денег со счёта.

Предупреждения будут рассылаться через мобильные приложения, соцсети и СМС-сообщения, а также размещаться в качестве памяток на банкоматах. Также банкам рекомендовано не реже двух раз в год анализировать эффективность работы по предупреждению – отслеживать, как она отражается на динамике переводов без согласия клиентов.

– Сегодня люди уже лучше ориентируются в мошеннических схемах, чем раньше, и реже попадают на стандартные уловки. Но и аферисты совершенствуют свои приемы. Поэтому гражданам нужно постоянно напоминать о том, как не стать жертвой мошенников. Банки должны активнее проводить разъяснительную работу, – отметил заместитель управляющего тульским офисом Банка России Дмитрий Борискин.