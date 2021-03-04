«Накажи автохама»: наглый водитель Infinity проехал на красный недалеко от инспекторов ДПС

Кадр из видео.

Мы продолжаем публиковать видео, присланные читателями в рубрику «Накажи автохама». В этот раз в центре внимания – водитель кроссовера Infinity FX45 с госномером К678ЕН71.

Он довольно вальяжно проехал перекресток на ул. Скуратовской на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на стоявший неподалеку экипаж ДПС.

Видимо, инспектор в этот момент отвлекся (на записи видно, что он общается с водителем стоящей на обочине машины) и не увидел нарушителя. Судя по данным регистратора, всё произошло 25 февраля в 16.40.

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