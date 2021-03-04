новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: наглый водитель Infinity проехал на красный недалеко от инспекторов ДПС
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: наглый водитель Infinity проехал на красный недалеко от инспекторов ДПС

Нарушение ПДД попало в объектив видеорегистратора нашего читателя на ул. Скуратовской.

Мы продолжаем публиковать видео, присланные читателями в рубрику «Накажи автохама». В этот раз в центре внимания – водитель кроссовера Infinity FX45 с госномером К678ЕН71.

Он довольно вальяжно проехал перекресток на ул. Скуратовской на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на стоявший неподалеку экипаж ДПС.

Видимо, инспектор в этот момент отвлекся (на записи видно, что он общается с водителем стоящей на обочине машины) и не увидел нарушителя. Судя по данным регистратора, всё произошло 25 февраля в 16.40.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: торопливая малолитражка на ул. Болдина
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: торопливая малолитражка на ул. Болдина
2 марта, в 09:00, 21 3959 5
«Накажи автохама»: два нарушителя всего за 4 секунды
Дежурная часть
«Накажи автохама»: два нарушителя всего за 4 секунды
1 марта, в 16:59, 25 3632 6
Ночью по встречной: автохам на «Ладе» чуть не устроил ДТП на ул. Рязанской
Дежурная часть
Ночью по встречной: автохам на «Ладе» чуть не устроил ДТП на ул. Рязанской
24 февраля, в 20:45, 65 3498 -1
Накажи автохама: гонщик на маршрутке подрезал соседа по потоку и проигнорировал стоп-линию
Дежурная часть
Накажи автохама: гонщик на маршрутке подрезал соседа по потоку и проигнорировал стоп-линию
20 февраля, в 07:42, 55 3969 5
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 08:17 +4
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохаманарушение ПДДпроезд на запрещающий сигнал светофора
Место
Тулаулица Скуратовская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

СберМаркет начал доставлять товары из супермаркета SPAR всего за два часа
СберМаркет начал доставлять товары из супермаркета SPAR всего за два часа
Банки будут активнее предупреждать туляков о рисках мошенничества
Банки будут активнее предупреждать туляков о рисках мошенничества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.