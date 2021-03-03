«Барическая пила»: синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления

Метеозависимым людям, а также страдающим заболеваниями сердца и сосудов следует быть внимательнее к своему самочувствию.

Начало марта в центре Европейской России будет характеризоваться неустойчивой и резко меняющейся погодой. Как сообщают синоптики, в ходе изменения атмосферного давления будет ярко прослеживаться «барическая пила».

Так, в Тульской области в четверг атмосферное давление снизится до 734 мм рт. ст. , к субботе повысится до 743 мм рт. ст., а в воскресенье упадет сразу на 11 единиц. Показатели придут в норму к понедельнику, 8 марта.

Такие колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеопатов. Им в эти дни рекомендуется быть внимательнее к своему здоровью.