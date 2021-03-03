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«Барическая пила»: синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления

«Барическая пила»: синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления

Метеозависимым людям, а также страдающим заболеваниями сердца и сосудов следует быть внимательнее к своему самочувствию.

Начало марта в центре Европейской России будет характеризоваться неустойчивой и резко меняющейся погодой. Как сообщают синоптики, в ходе изменения атмосферного давления будет ярко прослеживаться  «барическая пила».
 
Так, в Тульской области в четверг атмосферное давление снизится до 734 мм рт. ст. , к субботе повысится до 743 мм рт. ст., а в воскресенье упадет сразу на 11 единиц. Показатели придут в норму к понедельнику, 8 марта. 
 
 
Такие колебания атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеопатов. Им в эти дни рекомендуется быть  внимательнее к своему здоровью.
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:50 0
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