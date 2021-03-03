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Тульские гимнастки завоевали медали на первенстве ЦФО
Фото: МБУ «СШОР «Спортивная гимнастика» г. Тулы.

Тульские гимнастки завоевали медали на первенстве ЦФО

Соревнования состоялись в МБУ «СШОР «Спортивная гимнастика».

В Туле прошло первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди девушек 11-12 лет, юниорок 13 лет, юниорок 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменок.

Тульские гимнастки завоевали пять медалей:

  • Евгения Тишкова по программе 1 спортивного разряда заняла 3-е место в опорном прыжке;
  • Ульяна Корж по программе кандидатов в мастера спорта завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне, 3-е место в многоборье, на разновысоких брусьях, в вольных упражнениях.

Тренируют спортсменок Оксана Вепринцева и Евгения Шестакова.

Евгения Тишкова, Ульяна Корж, а также Мария Егорова (с программой мастера спорта) отобрались на Первенство России, которое пройдет в Пензе с 29 марта по 4 апреля.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:05 +6
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