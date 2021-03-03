Тульские гимнастки завоевали медали на первенстве ЦФО

Фото: МБУ «СШОР «Спортивная гимнастика» г. Тулы.

В Туле прошло первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди девушек 11-12 лет, юниорок 13 лет, юниорок 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменок.

Тульские гимнастки завоевали пять медалей:

Евгения Тишкова по программе 1 спортивного разряда заняла 3-е место в опорном прыжке;

Ульяна Корж по программе кандидатов в мастера спорта завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне, 3-е место в многоборье, на разновысоких брусьях, в вольных упражнениях.

Тренируют спортсменок Оксана Вепринцева и Евгения Шестакова.

Евгения Тишкова, Ульяна Корж, а также Мария Егорова (с программой мастера спорта) отобрались на Первенство России, которое пройдет в Пензе с 29 марта по 4 апреля.