город
город
Регистрация
Тюльпановые плантации: как в Туле готовятся к 8 Марта

Тюльпановые плантации: как в Туле готовятся к 8 Марта

Рассказываем, какие цветы в тренде, и почему букеты в этом году подорожают.

Myslo побывал в тепличном комплексе «Тульский», который находится недалеко от Алёшни в Ленинском районе Тулы, чтобы увидеть, как там готовятся к главному женскому празднику.

В теплице давно царит настоящая весна. Яркие желтые и красные, нежные белые и розовые тюльпаны повсюду. Кажется, что здесь есть свое персональное солнце. 

Подготовка к 8 Марта в теплицах началась еще в июле, когда производители заказывали луковицы для будущих тюльпанов из Голландии. В конце декабря луковицы высаживают. Чтобы вырастить цветок нужно 60 дней. Это горячее и тяжелое время для цветоводов. Специалисты каждый день следят за состоянием цветов, меняют температуру и влажность.

Сначала, чтобы выгонка прошла успешно, в теплице поддерживается низкая температура – примерно 5 градусов тепла. Всё это время растения обильно поливают, а уже через три недели луковица укореняется.

Когда сформировалась хорошая корневая система, температуру поднимают до +9...+12 градусов. А дальше цветам нужны правильный полив, подкормка и много внимания. Сотрудники ежедневно проверяют увлажненность почвы и осматривают листья, чтобы исключить вредителей и болезни растений. Когда сформируются бутоны, температуру нужно повысить до +14 градусов.

Генеральный директор комплекса, агроном Татьяна Задоркина:

– Этот год выдался непростым для всех цветоводов. Было много снега и большой мороз, а света совсем мало. Не все производители смогли отопить теплицу должным образом. У нас комплекс укомплектован, мы справились. Но средства на отопление понадобилось больше. Мы были в теплице почти круглосуточно. Цветы получились качественными. Почти вся продукция уже распродана.

Что выбирают туляки в этом году?

По словам Татьяны Задоркиной в этом году предпочтения у покупателей изменились. На смену самым популярным желтым и красным тюльпанам пришли белые и розовые. А еще туляки полюбили нестандартные цветы.

– Розы и хризантемы уже приелись. Тюльпаны по-прежнему остаются классикой на 8 Марта. Но к ним прибавились маттиола и антирринум или Львиный зев. Флористы стали предлагать необычные сочетания, женщинам они нравятся, – рассказала Татьяна.

Что будет с ценами?

По словам производителей, в этом году цены на цветы к 8 Марта будут особенно кусаться. Голландские цветы застряли на границе с Белоруссией. Акцент будет на цветах местных производителей. Но одни из них из-за погодных условий не справились, другие потерпели дополнительные затраты на отопление и закупили луковицы дороже из-за поднявшегося летом курса евро. В итоге цена цветов выросла почти в два раза.

По словам Татьяны Задоркиной, сейчас оптовая цена тюльпанов из тепличных комплексов в среднем поднялась с 25 до 45 рублей за штуку. Это, вероятно, скажется и на кошельках потребителей.

Как выбрать хорошие тюльпаны

– Когда идете на цветочный рынок, присмотритесь к тюльпанам внимательнее, – говорит Татьяна Задоркина. – Цветок должен быть внешне здоровым, без повреждений, а стебель толстым. Если тюльпан выращивали и хранили правильно, он не будет изгибаться, когда вы держите его в руке. Чтобы точно увидеть это, выбирайте тюльпаны без жестких оберток и пленок.

А если хотите, чтобы букет радовал вас дольше, покупайте тюльпаны с закрытыми бутонами, они раскроются уже через несколько часов в воде. Так вы будете уверены, что купили свежие цветы, которые хранили правильно.

 

В тепличном комплексе работа не останавливается никогда. Почти все тюльпаны срезаны, но весна здесь продолжается.

Уже вовсю растет рассада и первоцветы. А на месте тюльпанов совсем скоро появится красивейшая эустома.

Галерея
Тепличный комплекс, Фото: 1
Тепличный комплекс, Фото: 2
Тепличный комплекс, Фото: 3
Тепличный комплекс, Фото: 4
Тепличный комплекс, Фото: 5
Тепличный комплекс, Фото: 6
Тепличный комплекс, Фото: 7
Тепличный комплекс, Фото: 8
Тепличный комплекс, Фото: 9
Тепличный комплекс, Фото: 10
Тепличный комплекс, Фото: 11
Тепличный комплекс, Фото: 12
Тепличный комплекс, Фото: 13
Тепличный комплекс, Фото: 14
Тепличный комплекс, Фото: 15
Тепличный комплекс, Фото: 16
Тепличный комплекс, Фото: 17
Тепличный комплекс, Фото: 18
Тепличный комплекс, Фото: 19
Тепличный комплекс, Фото: 20
Тепличный комплекс, Фото: 21
Тепличный комплекс, Фото: 22
Тепличный комплекс, Фото: 23
Тепличный комплекс, Фото: 24
Тепличный комплекс, Фото: 25
Тепличный комплекс, Фото: 26
Тепличный комплекс, Фото: 27
Тепличный комплекс, Фото: 28
Тепличный комплекс, Фото: 29
Тепличный комплекс, Фото: 30
Тепличный комплекс, Фото: 31
Тепличный комплекс, Фото: 32
Тепличный комплекс, Фото: 33
Тепличный комплекс, Фото: 34
Тепличный комплекс, Фото: 35
Тепличный комплекс, Фото: 36
Тепличный комплекс, Фото: 37
Тепличный комплекс, Фото: 38
Тепличный комплекс, Фото: 39
Тепличный комплекс, Фото: 40
Тепличный комплекс, Фото: 41
Тепличный комплекс, Фото: 42
Тепличный комплекс, Фото: 43
Тепличный комплекс, Фото: 44
Тепличный комплекс, Фото: 45
Тепличный комплекс, Фото: 46
Тепличный комплекс, Фото: 47
Тепличный комплекс, Фото: 48
Тепличный комплекс, Фото: 49
Тепличный комплекс, Фото: 50
Тепличный комплекс, Фото: 51
Тепличный комплекс, Фото: 52
Тепличный комплекс, Фото: 53
Тепличный комплекс, Фото: 54
Тепличный комплекс, Фото: 55
Тепличный комплекс, Фото: 56
Тепличный комплекс, Фото: 57
Тепличный комплекс, Фото: 58
Тепличный комплекс, Фото: 59
Тепличный комплекс, Фото: 60
Тепличный комплекс, Фото: 61
Тепличный комплекс, Фото: 62
Тепличный комплекс, Фото: 63
Тепличный комплекс, Фото: 64
Тепличный комплекс, Фото: 65
Тепличный комплекс, Фото: 66
Тепличный комплекс, Фото: 67
Тепличный комплекс, Фото: 68
Тепличный комплекс, Фото: 69
Тепличный комплекс, Фото: 70
Тепличный комплекс, Фото: 71
Тепличный комплекс, Фото: 72
Тепличный комплекс, Фото: 73
Тепличный комплекс, Фото: 74
Тепличный комплекс, Фото: 75
Тепличный комплекс, Фото: 76
Тепличный комплекс, Фото: 77
Тепличный комплекс, Фото: 78
Тепличный комплекс, Фото: 79
Тепличный комплекс, Фото: 80
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:40 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Green Ketchup: как музыкант из Киреевска добился успеха на Западе
Green Ketchup: как музыкант из Киреевска добился успеха на Западе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.