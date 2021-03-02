Тюльпановые плантации: как в Туле готовятся к 8 Марта

Рассказываем, какие цветы в тренде, и почему букеты в этом году подорожают.

Myslo побывал в тепличном комплексе «Тульский», который находится недалеко от Алёшни в Ленинском районе Тулы, чтобы увидеть, как там готовятся к главному женскому празднику.

В теплице давно царит настоящая весна. Яркие желтые и красные, нежные белые и розовые тюльпаны повсюду. Кажется, что здесь есть свое персональное солнце.

Подготовка к 8 Марта в теплицах началась еще в июле, когда производители заказывали луковицы для будущих тюльпанов из Голландии. В конце декабря луковицы высаживают. Чтобы вырастить цветок нужно 60 дней. Это горячее и тяжелое время для цветоводов. Специалисты каждый день следят за состоянием цветов, меняют температуру и влажность.

Сначала, чтобы выгонка прошла успешно, в теплице поддерживается низкая температура – примерно 5 градусов тепла. Всё это время растения обильно поливают, а уже через три недели луковица укореняется.

Когда сформировалась хорошая корневая система, температуру поднимают до +9...+12 градусов. А дальше цветам нужны правильный полив, подкормка и много внимания. Сотрудники ежедневно проверяют увлажненность почвы и осматривают листья, чтобы исключить вредителей и болезни растений. Когда сформируются бутоны, температуру нужно повысить до +14 градусов.

Генеральный директор комплекса, агроном Татьяна Задоркина:

– Этот год выдался непростым для всех цветоводов. Было много снега и большой мороз, а света совсем мало. Не все производители смогли отопить теплицу должным образом. У нас комплекс укомплектован, мы справились. Но средства на отопление понадобилось больше. Мы были в теплице почти круглосуточно. Цветы получились качественными. Почти вся продукция уже распродана.

Что выбирают туляки в этом году?

По словам Татьяны Задоркиной в этом году предпочтения у покупателей изменились. На смену самым популярным желтым и красным тюльпанам пришли белые и розовые. А еще туляки полюбили нестандартные цветы.

– Розы и хризантемы уже приелись. Тюльпаны по-прежнему остаются классикой на 8 Марта. Но к ним прибавились маттиола и антирринум или Львиный зев. Флористы стали предлагать необычные сочетания, женщинам они нравятся, – рассказала Татьяна.

Что будет с ценами?

По словам производителей, в этом году цены на цветы к 8 Марта будут особенно кусаться. Голландские цветы застряли на границе с Белоруссией. Акцент будет на цветах местных производителей. Но одни из них из-за погодных условий не справились, другие потерпели дополнительные затраты на отопление и закупили луковицы дороже из-за поднявшегося летом курса евро. В итоге цена цветов выросла почти в два раза.

По словам Татьяны Задоркиной, сейчас оптовая цена тюльпанов из тепличных комплексов в среднем поднялась с 25 до 45 рублей за штуку. Это, вероятно, скажется и на кошельках потребителей.

Как выбрать хорошие тюльпаны

– Когда идете на цветочный рынок, присмотритесь к тюльпанам внимательнее, – говорит Татьяна Задоркина. – Цветок должен быть внешне здоровым, без повреждений, а стебель толстым. Если тюльпан выращивали и хранили правильно, он не будет изгибаться, когда вы держите его в руке. Чтобы точно увидеть это, выбирайте тюльпаны без жестких оберток и пленок.

А если хотите, чтобы букет радовал вас дольше, покупайте тюльпаны с закрытыми бутонами, они раскроются уже через несколько часов в воде. Так вы будете уверены, что купили свежие цветы, которые хранили правильно.

В тепличном комплексе работа не останавливается никогда. Почти все тюльпаны срезаны, но весна здесь продолжается.

Уже вовсю растет рассада и первоцветы. А на месте тюльпанов совсем скоро появится красивейшая эустома.