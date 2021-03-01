Где в Туле не будет света 2 марта
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Тургеневская, 67,
- ул. Гоголевская, 31,
- ул. Жуковского, 51,
- ул. Советская, 8,
- ул. Сойфера, 1,
- Красноармейский пр-т, 2, 4, 6,
- ул. Кирова, 196, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б,
- ул. Металлургов, 44-а, 46-а, 50,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 39-43 (нечётн.), 31, 33, 33-а, 35,
- пер, 2-й Комбайновый, 1-6,
- пр-д Вильямса, 3,
- ул. Комбайновая, 15, 16, 17, 18,
- ул. Декабристов, 129,
- ул. Мусоргского, 8,
- ул. К. Маркса, 86-126 (чётн.), 126-а, 79-115 (нечётн.),
- пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 10, 12, 14, 1-17 (нечётн.), 2-а, 49,
- 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- 31-й пр-д, 2-32 (чётн.),
- 12-й пр-д, 45-61, 47-а-56-а,
- ул. Капитана Громова, 2-а, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- 24-й пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.),
- ул. Советская, 6/2,
- ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.).
Другие статьи по темам
Место