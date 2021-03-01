Туляков приглашают на вебинары по инвестированию

Цикл лекций «Грамотный инвестор – руководство к действию» пройдёт с 17 февраля по 25 мая.

Банк России приглашает туляков принять участие в вебинарах и лекциях, посвященных инвестированию. Участники занятий узнают о принципах и основных инструментах инвестирования, научатся оценивать риски и строить финансовые планы с учетом инфляции, а также смогут подобрать для себя наиболее удобную модель вложения средств.

Занятия проходят в рамках весенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Подключиться к вебинарам можно группой или самостоятельно. Для этого достаточно иметь компьютер с доступом к интернету. После лекции и направления отзыва каждый участник получит сертификат.