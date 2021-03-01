Туляк заплатит полмиллиона рублей за сообщение о бомбе в доме на Красноармейском проспекте

Советский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в телефонном терроризме. Вечером 15 сентября 2020 года фигурант набрал на своём мобильном телефоне номер «02» и сообщил дежурному, что в доме № 27 по Красноармейскому проспекту заложена бомба.

Прибывшим на место полицейским пришлось экстренно оцепить территорию и эвакуировать жильцов. В суде обвиняемый пояснил, что в момент звонка был пьян. Его приговорили к штрафу на сумму 500 тысяч рублей. Кроме того, он должен компенсировать ущерб, причинённый полиции – в общей сложности, чуть больше 2100 рублей.