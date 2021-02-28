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На Казанской набережной отметили День снеговика
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На Казанской набережной отметили День снеговика

Правда, главный герой праздника – 10-метровый снеговик – до этого дня не дожил, растаял.

В Туле впервые отметили День снеговика. Праздник устроили в последний день зимы на Казанской набережной. Как сообщили в пресс-службе администрации, туляков встречали девять снеговиков.

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День снеговика на Казанской набережной , Фото: 1
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День снеговика на Казанской набережной , Фото: 3
День снеговика на Казанской набережной , Фото: 4
День снеговика на Казанской набережной , Фото: 5
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День снеговика на Казанской набережной , Фото: 8
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На набережной развернулось несколько интерактивных зон. Возле главной сцены посетителей встречали ростовые куклы. Юные туляки попробовали себя в роли стрелков, а также поиграли в разные игры на свежем воздухе.

Напомним, главным героем сегодняшнего праздника должен был стать 10-метровый снеговик, но он растаял.

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