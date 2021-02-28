Волейболистки «Тулицы» обыграли «Спарту»: фоторепортаж

27 февраля в Туле в УСК «Новое поколение» состоялся волейбольный матч между «Тулицей» и нижегородской «Спартой». Тульская команда оказалась сильнее соперниц. Игра завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:18, 25:20).

С победой «Тулицу» поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Этот успех – результат командного единства, упорства, силы воли, которые обязательно нужно сохранить в будущих играх. Желаю «Тулице» удачи и новых побед!

В следующий матч тулячки сыграют в Казани 6 марта с местным «Динамо».