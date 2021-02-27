За сутки в Тульской области зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса

За этот же период скончались 10 человек.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса. Таким образом, по состоянию на 27 февраля общее количество заболеваний ковидом с начала пандемии достигло 39 тыс. 920.

Также за сутки зарегистрировано 10 новых смертей пациентов с диагнозом COVID-19, а общее число с начала пандемии — 1251.