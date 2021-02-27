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В Новомосковске ушла из дома и не вернулась 14-летняя школьница

В Новомосковске ушла из дома и не вернулась 14-летняя школьница

Девочка-подросток пропала 25 февраля.

ПСО «Лиза Алерт в Тульской области» сообщил о розыске 14-летней жительницы Новомосковска Коноваловой Дарьи Андреевны.
 
25 февраля 2021 года школьница ушла из дома и не вернулась.
 
В региональной полиции подтвердили информацию и уточнили, что заявление о пропаже девочки-подростка поступило 26 февраля. Сейчас ее ищут.
 
Ее приметы: 167 см, худощавого телосложения. Глаза серые, волосы русые.
Была одета в серебристую короткую куртку, синие джинсы, розовую шапку и серые ботинки.
Если вы видели подростка, звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52, 8 (953)439−20−72 или 112.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:05 +2
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