В Новомосковске ушла из дома и не вернулась 14-летняя школьница

ПСО «Лиза Алерт в Тульской области» сообщил о розыске 14-летней жительницы Новомосковска Коноваловой Дарьи Андреевны.

25 февраля 2021 года школьница ушла из дома и не вернулась.

В региональной полиции подтвердили информацию и уточнили, что заявление о пропаже девочки-подростка поступило 26 февраля. Сейчас ее ищут.

Ее приметы: 167 см, худощавого телосложения. Глаза серые, волосы русые.

Была одета в серебристую короткую куртку, синие джинсы, розовую шапку и серые ботинки.