новости
новости
Регистрация
«Оставьте вы трамваи в покое. Не в трамваях проблема»: туляки активно обсуждают, нужен ли городу этот вид транспорта
Фото из архива публикаций Myslo

«Оставьте вы трамваи в покое. Не в трамваях проблема»: туляки активно обсуждают, нужен ли городу этот вид транспорта

27 февраля в индустриальном кластере «Октава» состоится встреча-обсуждение «Тульский трамвай: как лечить пациента»

Самой обсуждаемой за неделю новостью стала публикация о судьбе тульского трамвая. Всего за сутки ее прокомментировали более 600 раз. Стоит отметить, что мнения разделились: некоторые считают, что обсуждение не имеет смысла и считает, что трамваи не нужны, а кто-то — что при правильном подходе этот вид транспорта может стать спасением для жителей от стояния в пробках:
 
«myauu:
 
 
Обсудите лучше сроки замены маршруток нормальными автобусами. А трамваи чинить надо и новые покупать».
 
 
 
«ForesterTula:
 
 
Оставьте вы трамваи в покое. Не в трамваях проблема».
 
 
«Maestro:
 
 
Alex212, доказательства предоставите, что ездят именно 20 человек, и то что именно трамваи являются причиной разбитых дорог вдоль путей? Обычное пустословие, не больше. При грамотном руководстве, грамотных схемах следования и ограничения движения по путям иным видам транспорта — он будет превышать скорость любого другого вида транспорта.
Ах да, вчера вот троллейбусы тоже все шли в депо в час пик. давайте вообще весь электро транспорт уберем на день. Ради эксперимента и проверим как город выдержит это».
 
«Светлана Тульская волшебная звезда:
 
 
Так редко бывает, когда по вопросу нет мнения. Даже удивительно. Мне реально все равно, есть трамвай или нет. Я им не пользуюсь, и помню его где-то далеко, в детстве, когда в Мясново-Магадан ездили к родне. Напрягает другое. Напрягает, что люди уже в какие-то выборы голосовали и решали судьбу трамвая. Напрягает, что с транспортом в городе беда. Напрягает, что по сути, нашим слугам народа по большому счету начхать. И на трамвай, и на общественный транспорт, и на маршрутки, и на город. Да и на народ начхать тоже».
 
 
 
«Игорь Михеев:
 
 
Надеюсь будет что-то конструктивное. Спасать трамвай конечно же надо, а также расширять трамвайную сеть. В Вене, Праге, Будапеште, Хельсинки, Мельбурне — трамваи отлично справляются с пассажиропотоком.
В Москве, как мне кажется — это самый удобный вид общественного транспорта, красивый, современный, с низким полом, кондиционером.
Также нужно сужать дороги, чтобы автомобилем пользоваться было неудобно. Нет автомобилей, которые мало перевозят пассажиров, а места на дороге занимают много — нет и пробок. Передовые города мира это прошли, надеюсь и Тула это подхватит».
 
«Inspector Nikson:
 
 
Судьба тульского трамвая напрямую зависит от финансирования. Будут деньги — будут новые подвижные составы, ремонт путей и как следствие — нормальный график движения и заполняемость вагонов. Надо „просто“ придумать, где найти кучу бабла на всё это (и желательно не трогая городской бюджет, а иначе на снеговиков/грязевиков не хватит)».
 
 
«Pollo88:
 
 
То, как сейчас организовано движение трамваев — сплошной фейл. Днем они пустые ходят. Да и утром тоже не сильно заполненные. А почему? Потому что нет нормальных маршрутов, нет нормального графика, который бы привлек пассажиров с маршруток!».
 
«Komorebi:
 
 
У нас постоянно либо „Убрать“, либо „Запретить“. Сам трамваями давно не пользуюсь, но на счет того, что в трамваях мало кто ездит — не согласен. Не знаю как везде, а в пролетарке они утром битком. Учитывая, что на автобусных остановках утром десятки людей стоят, то без трамваев к ним еще больше прибавится народу.
К сожалению, рано или поздно трамваи в городе скорее всего уберут. На месте бывших трамвайных парков появятся новенькие ЖК с домами свечками».
 
 

В общем, видно, что тема очень волнует туляков. От редакции хотим сказать, что польза от публичных обсуждений есть. Когда проблема становится достоянием общественности и вызывает резонанс, она обязательно доходит до ответственных чиновников, которые способны принять основанное на мнениях людей решение. И спасибо вам за то, что активно обсуждаете наши новости.

Напомним, 27 февраля в индустриальном кластере «Октава» состоится встреча-обсуждение «Тульский трамвай: как лечить пациента». Активисты тульских «Городских проектов» предлагают обсудить сложившуюся ситуацию с трамваем и наметить пути решения. А еще рассмотрят предложения по выходу из кризиса, развитию сети, обновлению парка.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:33 +3
Другие статьи по темам
Событие
трамвайобщественный транспортгородгородские проекты
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле будут судить мужчину, который застрелил знакомого и скрывался 20 лет
В Туле будут судить мужчину, который застрелил знакомого и скрывался 20 лет
За сутки в Тульской области зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.