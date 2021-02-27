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«Оставьте вы трамваи в покое. Не в трамваях проблема»: туляки активно обсуждают, нужен ли городу этот вид транспорта
27 февраля в индустриальном кластере «Октава» состоится встреча-обсуждение «Тульский трамвай: как лечить пациента»
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Ах да, вчера вот троллейбусы тоже все шли в депо в час пик. давайте вообще весь электро транспорт уберем на день. Ради эксперимента и проверим как город выдержит это».
Также нужно сужать дороги, чтобы автомобилем пользоваться было неудобно. Нет автомобилей, которые мало перевозят пассажиров, а места на дороге занимают много — нет и пробок. Передовые города мира это прошли, надеюсь и Тула это подхватит».
К сожалению, рано или поздно трамваи в городе скорее всего уберут. На месте бывших трамвайных парков появятся новенькие ЖК с домами свечками».
В общем, видно, что тема очень волнует туляков. От редакции хотим сказать, что польза от публичных обсуждений есть. Когда проблема становится достоянием общественности и вызывает резонанс, она обязательно доходит до ответственных чиновников, которые способны принять основанное на мнениях людей решение. И спасибо вам за то, что активно обсуждаете наши новости.