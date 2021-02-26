Фото из архива Myslo.
Туман и устойчивый плюс: какая погода ждет туляков 27 февраля
Прогноз составлен по сведениям Гидрометцентра.
27 февраля в Тульской области синоптики обещают облачную погоду с прояснением.
Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (по данным сайта Гидрометцентра, менее 1 мм за сутки), ночью и утром местами туман с видимостью 200-700 м, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью и днем – 0…+5°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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