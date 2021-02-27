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В Тульской области пристав убедил мужчину погасить долг по алиментам
Изображение Gaertringen с сайта Pixabay

В Тульской области пристав убедил мужчину погасить долг по алиментам

На алиментщика подействовала перспектива административного протокола.

В отделении судебных приставов Ефремовского и Каменского районов находилось исполнительное производство в отношении гражданина Б. Мужчина не платил алименты на своего ребенка, не заботился о нем и задолжал в общей сложности 100 тысяч рублей.
 
Пристав-исполнитель провел с должником беседу о возможных последствиях неуплаты алиментов. Мужчине объяснили, что на него составят протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
 
«Не желая доводить дело до применения мер административного характера, Б. незамедлительно погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Иногда должникам достаточно разъяснить негативные последствия неуплаты задолженности для того, чтобы они вовремя ее погасили», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:52 +2
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