В Тульской области пристав убедил мужчину погасить долг по алиментам

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В отделении судебных приставов Ефремовского и Каменского районов находилось исполнительное производство в отношении гражданина Б. Мужчина не платил алименты на своего ребенка, не заботился о нем и задолжал в общей сложности 100 тысяч рублей.

Пристав-исполнитель провел с должником беседу о возможных последствиях неуплаты алиментов. Мужчине объяснили, что на него составят протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

«Не желая доводить дело до применения мер административного характера, Б. незамедлительно погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Иногда должникам достаточно разъяснить негативные последствия неуплаты задолженности для того, чтобы они вовремя ее погасили», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.