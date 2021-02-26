На госуслугах стали доступны новые сервисы Пенсионного фонда

До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, переведут на портал «Госуслуги».

Теперь в режиме онлайн можно получить справку с полным перечнем полагающихся пользователю социальных услуг, а также справку о размере пенсии и иных выплат.

Справка о перечне социальных услуг включает в себя полную информацию о наличии права на льготы, на какой срок они установлены и способ предоставления — в натуральной форме или денежном эквиваленте.

Вторая выведенная на портал услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Эти данные могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году эта услуга была доступна в личном кабинете пользователя на сайте ПФР — ею воспользовались более 500 тысяч раз.

До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере более удобным и быстрым.