По факту смертельного ДТП в Веневском районе возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По факту страшной автоаварии, произошедшей 21 февраля на 143-м километре трассы «Каспий» в Веневском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в пресс-службе тульского УМВД.

Напомним, при столкновении «Шевроле Авео» и «Мицубиши Лансер» скончались две женщины – 45 и 59 лет, а также семилетняя девочка. Оба водителя были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Водители и пассажиры обеих машин – жители Москвы.