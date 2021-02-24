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По факту смертельного ДТП в Веневском районе возбудили уголовное дело
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По факту смертельного ДТП в Веневском районе возбудили уголовное дело

В обстоятельствах дорожной трагедии предстоит разобраться следователям.

По факту страшной автоаварии, произошедшей 21 февраля на 143-м километре трассы «Каспий» в Веневском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в пресс-службе тульского УМВД.

Напомним, при столкновении «Шевроле Авео» и «Мицубиши Лансер» скончались две женщины – 45 и 59 лет, а также семилетняя девочка. Оба водителя были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Водители и пассажиры обеих машин – жители Москвы.

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