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35 тысяч за сутки: как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области

35 тысяч за сутки: как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области

Погуляли на просторах Авито и сделали подборку коттеджей, которые можно арендовать в нашем регионе. Выбирали самое дорогое!

дорого-бохато

Рекорд по стоимости за сутки побил коттедж в деревне Большая Тросна под Щекино — от 35 тысяч рублей. Площадь рекордсмена 350 квадратных метров, плюс 80 соток земли. В нем 15 спальных мест, есть баня и банкетный зал.

«Находится за городом в тихом уютном красивом месте. Рядом пруд с песчаным благоустроенным пляжем. Имеются парковочные места. Шикарная озелененная территория», — пишут авторы объявления.

Галерея
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 1
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 2
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 3
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 4
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 5
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а у реки, а у реки

От 30 тысяч за сутки просят за коттедж на улице Приокской в популярной у москвичей и туляков деревне Бунырево (Алексинский район).

Площадь впечатляет — 450 м² на участке 2 га. «Дом подходит как для проведения свадеб и корпоративов, так и для приятного отдыха в кругу друзей. Территория очень большая и ухоженная», — пишут авторы объявления. Есть бильярд и караоке, теннисный стол и тренажеры. Зимой тюбинг дадут!
Галерея
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 1
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 2
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 3
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 4
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 5
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 6
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 7
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решено. едем в марьинку

От 25 тысяч рублей за сутки предлагают дом площадью 240 м² в деревне Марьинка Узловского района (15 минут от Кондуков). Причем сдают коттедж от двух суток.

«В доме 5 спален, 2 санузла, кухня, гостиная. На территории есть большая парковка, детская площадка, пруд. Также есть большая отапливаемая беседка 20 кв. м в ней имеется полностью оборудованная кухня с мангалом и печью для казана», — пишет автор объявления.
Галерея
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 1
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 2
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 3
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 4
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 5
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 6
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 7
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 8
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как из «гарри поттера»

От 15 тысяч рублей за сутки просит владелец дома площадью 400 «квадратов» в тульских Горелках. Дом довольно необычный внешне, согласитесь? Отдаленно напоминает дом семейства Уизли из «Гарри Поттера» с говорящим названием «Нора».

 
Цена указана за этаж в будний день. С арендой этажей у авторов явно сложные отношения: «Вы можете снять как весь коттедж, так и любой из этажей по отдельности. В случае если Вы снимаете один этаж, то второй этаж мы уже никому не сдаем, т. е. Вы в доме в любом случае будете одни». Но возможно, мы просто чего-то не понимаем.
 
Для гостей обустроена парковка, шашлычная, сауна, есть бильярд и… дартс!
 
 
назад в 90-е

Также от 15 тысяч за сутки хотят получить владельцы отделанного сайдингом (!) коттеджа в Туле. Дом площадью 150 квадратных метров, плюс 9 соток земли.

 

Чем привлекают гостей владельцы? Читаем: «Закрытая территория! Коттедж с сауной и 4 гостиничными номерами. Уютный, просторный, комфортaбельный дом для oтдыхa и меpoпpиятий со всеми удoбcтвaми, ограничений по шуму нет) Ha тeрpитoрии беcедка с мангалом, шампура, решётка. Есть настольные игры: домино, нарды, карты, лото, дартс и караоке. Вся необходимая бытовая техника: музыкальный центр, микроволн. печь, эл. чайник, телевизор, холодильник, также есть вся необходимая посуда. Закрытая охраняемая парковка. В стоимость дома сауна уже включена».

Галерея
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 1
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 2
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 3
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 4
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 5
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 6
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 7
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 8
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 9
Как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области, Фото: 10
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