35 тысяч за сутки: как выглядят самые дорогие коттеджи для аренды в Тульской области
Погуляли на просторах Авито и сделали подборку коттеджей, которые можно арендовать в нашем регионе. Выбирали самое дорогое!
Рекорд по стоимости за сутки побил коттедж в деревне Большая Тросна под Щекино — от 35 тысяч рублей. Площадь рекордсмена 350 квадратных метров, плюс 80 соток земли. В нем 15 спальных мест, есть баня и банкетный зал.
«Находится за городом в тихом уютном красивом месте. Рядом пруд с песчаным благоустроенным пляжем. Имеются парковочные места. Шикарная озелененная территория», — пишут авторы объявления.
От 30 тысяч за сутки просят за коттедж на улице Приокской в популярной у москвичей и туляков деревне Бунырево (Алексинский район).
От 25 тысяч рублей за сутки предлагают дом площадью 240 м² в деревне Марьинка Узловского района (15 минут от Кондуков). Причем сдают коттедж от двух суток.
От 15 тысяч рублей за сутки просит владелец дома площадью 400 «квадратов» в тульских Горелках. Дом довольно необычный внешне, согласитесь? Отдаленно напоминает дом семейства Уизли из «Гарри Поттера» с говорящим названием «Нора».
Также от 15 тысяч за сутки хотят получить владельцы отделанного сайдингом (!) коттеджа в Туле. Дом площадью 150 квадратных метров, плюс 9 соток земли.
Чем привлекают гостей владельцы? Читаем: «Закрытая территория! Коттедж с сауной и 4 гостиничными номерами. Уютный, просторный, комфортaбельный дом для oтдыхa и меpoпpиятий со всеми удoбcтвaми, ограничений по шуму нет) Ha тeрpитoрии беcедка с мангалом, шампура, решётка. Есть настольные игры: домино, нарды, карты, лото, дартс и караоке. Вся необходимая бытовая техника: музыкальный центр, микроволн. печь, эл. чайник, телевизор, холодильник, также есть вся необходимая посуда. Закрытая охраняемая парковка. В стоимость дома сауна уже включена».