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Микрозаймы, страховки и пропавшие переводы: на что туляки жаловались в Банк России

Микрозаймы, страховки и пропавшие переводы: на что туляки жаловались в Банк России

За год в региональное отделение мегарегулятора поступило 1700 различных обращений.

Почти 70% всех обращений касались банков – поиск пропавших переводов, блокировка карты, навязывание дополнительных услуг, несогласие с условиями договора, невозможность оформить кредитные каникулы, отказ в реструктуризации кредитов. С подобными проблемами столкнулись не только физические лица, но и представители бизнеса.

Около 13% всех жалоб пришлось на микрофинансовые организации. При этом их клиентов стали реже беспокоить некорректные действия по возврату долга, чрезмерно высокие неустойки и комиссии.

Сократилось число жалоб на страховые компании (10% от всего объема), в основном за счет уменьшения жалоб на ОСАГО – во время пандемии коронавируса число аварий на дорогах снизилось. Распространенными темами были несогласие с качеством ремонта автомобиля, неверное применение коэффициента бонус-малус, отказ в страховых выплатах.

Если вы считаете, что финансовая организация нарушает ваши права, вы можете пожаловаться на нее в Банк России. Задать вопрос о финансовых продуктах и услугах, узнать новости из мира финансов можно в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

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