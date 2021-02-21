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ДТП в Веневском районе: водители обеих машин находятся в тяжелом состоянии

ДТП в Веневском районе: водители обеих машин находятся в тяжелом состоянии

По факту происшествия проводится прокурорская проверка.

Прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с ДТП на 143-м километре автодороги Р22 «Каспий», в котором погибли две женщины и малолетний ребёнок.

По информации ведомства, произошло столкновение двух автомобилей, один из которых вылетел на полосу встречного движения. Водители обоих транспортных средств находятся в тяжелом состоянии.

Прокуратуре Веневского района поручено установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего и, при наличии оснований, принять меры прокурорского реагирования. На месте происшествия находится заместитель прокурора Тульской области Антон Шелепанов.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 21 февраля, в 13.10, неподалеку от населенного пункта Красное Веневского района. Там столкнулись «Шевроле Авео» и «Мицубиси Лансер». Погибли 3 человека — женщина-пассажир «Мицубиси», а также женщина-пассажир и ребёнок, находившиеся в «Шевроле».

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:49 +1
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