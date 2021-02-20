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Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 135 случаев заболевания

Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 135 случаев заболевания

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки зафиксировано 135 случаев коронавируса, 146 человек выздоровели, девять скончались.

С начала пандемии ковидом заразились 32 016 жителей региона, 29 641 человек вылечился, 1185 умер.

Ситуация в регионах России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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