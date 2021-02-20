Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области зафиксировано 135 случаев заболевания
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки зафиксировано 135 случаев коронавируса, 146 человек выздоровели, девять скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 32 016 жителей региона, 29 641 человек вылечился, 1185 умер.
Ситуация в регионах России следующая:
сегодня, в 08:30, 78 795 3
вчера, в 16:55, 4 1189 0
вчера, в 11:04, 21 1668 0
18 февраля, в 11:26, 15 1650 0
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