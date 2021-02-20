Стало известно, как будет выглядеть снеговик-гигант на Казанской набережной

Только посмотрите, какой милаш!

Myslo выяснил, как будет выглядеть 10-метровый снеговик, которого устанавливают в Туле на Казанской набережной. В распоряжении редакции оказался слепок снежной скульптуры.

Снеговика утеплят шапкой-ушанкой и «выдадут» ему тульскую гармонь.

По нашей информации, скульптор приступит к созданию образа уже в понедельник, 22 февраля.

Напомним, скульптуру возводят ко Дню снеговика, который отмечается в России 28 февраля.