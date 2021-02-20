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Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо

Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо

Авария случилась утром 20 февраля в районе пересечения с улицей Фрунзе в Туле.

Известно, что Kia Rio двигался по Первомайской в направлении улицы Дмитрия Ульянова, а Fiat Ducato — микроавтобус газовой службы — поворачивал на Первомайскую налево с улицы Фрунзе.

По предварительной информации, для легковушки горел запрещающий сигнал светофора. Газовики ехали без проблесковых маячков.

В результате столкновения у Fiat Ducato отвалилось переднее колесо. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в аварии никто не пострадал.

На момент публикации новости ДТП собрало пробку. Участники находятся на месте в ожидании эвакуатора.

Галерея
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 1
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 2
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 3
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 4
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 5
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 6
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 7
Автомобиль газовой службы попал в ДТП на ул. Первомайской и потерял колесо, Фото: 8
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:42 +3
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